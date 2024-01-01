Як передає Autoevolution, попри початкову ціну в 16 680 доларів Nissan Versa далеко не бестселер. За даними GoodCarBadCar, минулого року автовиробник продав у США 24 807 примірників. Водночас торік було продано 13 399 авто, порівняно з 60 913 у 2021 році.

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Низький попит став однією з причин чому Nissan відмовляється від бюджетної моделі. Окрім цього, японський автовиробник також планує поступово відмовитися від Altima. Середньорозмірний седан коштує 26 370 доларів й за даними інсайдерів, Nissan припинить продаж наприкінці 2026 модельного року.

Altima значно популярніша за менший Versa. Минулого року Nissan продав 128 030 екземплярів, роком раніше – 139 956, а в 2021 році – 103 776. У 2014 і 2015 роках компанія поставила 335 644 і 333 398 одиниць відповідно.

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Проте, інсайдери повідомляють, що компанія прагне припинити виробництво моделі з ДВЗ, аби потім відновити її у якості гібрида. Однак, офіційного підтвердження від Nissan наразі немає.