Nissan тестує Patrol нового покоління

Як повідомляє Drive, шпигунські знімки кросовера були вперше опубліковані в Instagram на сторінці @kurdistan_automotive_blog_. На зображеннях можна помітити закамуфльований прототип Nissan Patrol, який, ймовірно, матиме кодову назву Y63.

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Подейкують, що спершу позашляховик дебютує в США наприкінці кінці літа під назвою Armada, а згодом дебютує на інших ринках під ім’ям Patrol. Очікується, що новинка стане спрощеною версією свого розкішного брата Infiniti QX80, який дебютував в березні цього року.

У порівнянні з QX80, новий Patrol матиме інший дизайн передньої та задньої частини, а також традиційні дверні ручки, що висуваються, замість автоматичних висувних ручок, які має модель від Infiniti.

За непідтвердженою інформацією, новинка, як і попередня генерація, зможе буксирувати до 3500 кг вантажу, адже буде їздити на оновленій версії поточного шасі F-Alpha з новою посиленою рамою більшою жорсткістю на кручення.

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Шпигунських фотографій інтер’єру майбутнього Patrol наразі немає. Очікується, що кросовер матиме нову інформаційно-розважальну систему та модернізовану панель приладів.