Nissan хоче відродити культове купе Silvia

Як передає Motor1, Іван Еспіноза - віцепрезидент Nissan з глобальної продуктової стратегії, в інтерв’ю для журналістів Top Gear повідомив, що є шанси, що автовиробник представить нову Silvia. Він зазначив, що новинка матиме «хорошу потужність за правильною ціною, яка буде привабливою для клієнтів».

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Віцепрезидент Nissan не розкрив детальнішою інформації про майбутню модель й називав відродження Silvia поки що «надуманою ідеєю», яку він спробував би втілити в життя. Однак, за припущенням, Silvia може займати місце між 400Z та майбутнім GT-R, розробка якого вже активно ведеться.

Nissan Silvia S14

Спортивні автомобілі належать до нішевого сегменту, що ускладнює їх створення з погляду прибутковості бізнесу. Еспіноза сказав, що єдиний спосіб появи нової Silvia — це глобальний продукт, створений у більшому обсязі, щоб покрити інвестиції в його розробку.

Водночас він не прокоментував можливу співпрацю Nissan з іншим автовиробник, як це, наприклад, робила Toyota з BMW під час розробки Supra, або Subaru для створення GR86/BRZ. До того ж неясно, який силовий агрегат використовуватиме новинка.

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Раніше в цьому році компанія Nissan заявила, що більше не витрачатиме гроші на розробку ДВЗ. Проте, внутрішні конкуренти - Toyota, Mazda та Subaru вчинили інакше. Компанії висловили свою довгострокову прихильність бензиновим двигунам, які також працюватимуть на паливі з нейтральним вмістом вуглецю й об’єднались для спільної розробки моторів нового покоління.