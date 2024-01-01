Honda, Nissan та Mitsubishi об'єднуються в альянс

Як повідомляє Motor1, до нещодавньої угоди про партнерство між Honda й Nissan, яке зосереджене на автомобільних програмних платформах, основних компонентах, пов’язаних з електромобілями, і додаткових продуктах, може приєднатися Mtsubishi.

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Nissan володіє 34% акцій Mitsubishi, тому можлива поява третього виробника виглядає очевидним рішенням. Повідомляється, що Mitsubishi вже підписала NDA з Honda і Nissan, щоб розпочати дискусії щодо ширшого співробітництва.

Reutres зазначив, що після розширення альянсу акції Mitsubishi зросли на 6,3%, Nissan - на 2,8%, тоді як Honda отримала 2,6%. Очікується, що тісне партнерство допоможе компаніям зменшити витрати на розробку та конкурувати з китайськими автовиробниками.

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Детальні подробиці співробітництва не розголошуються. Цікаво, що альянс Nissan, Honda і Mitsubishi не є першим японським тріо, сформованим цього року. Кілька місяців тому Toyota, Mazda та Subaru об’єдналися для розробки нового покоління двигунів внутрішнього згоряння.