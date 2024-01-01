Honda, Nissan та Mitsubishi офіційно оголосили про об’єднання для розробки електромобілів

Те, що почалося як чутки на початку тижня, тепер офіційно. Альянс Honda-Nissan, про який було оголошено в березні, розширюється за рахунок ще одного японського автовиробника – Mitsubishi. Троє підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб обговорити найкращий спосіб спільної роботи над електромобілями та програмним забезпеченням.

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Такао Като, виконавчий директор, президент і генеральний директор Mitsubishi Motors повідомив: «Дискусії між Nissan і Honda щодо можливого партнерства просунулися, і ми вирішили взяти участь у цій структурі. Співпраця з партнерами є важливою в сучасній автомобільній промисловості, яка зазнає швидких змін через технологічні інновації, такі як електрифікація та інтелект. Ми віримо, що ми можемо відкрити нові можливості в різних сферах завдяки співпраці між трьома компаніями».

У відповідних новинах Nissan і Honda випустили окремий прес-реліз, в якому обговорюється домовленість, яку вони досягли, щоб спрямувати свої зусилля на розробку програмно-визначених транспортних засобів (SDV). Вони об’єднають гроші в програмне забезпечення для вдосконалення технологій автономного водіння, підключення та штучного інтелекту. Співпраця також включатиме спільну розробку нових акумуляторів і осей з електричним приводом шляхом спільного використання двигунів і інверторів.

Цікаво, що Nissan і Honda також домовилися поділитися моделями та завершити модельний ряд один одного, як автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння, так і електромобілями. Оскільки Mitsubishi щойно підписала меморандум про взаєморозуміння, передчасно говорити, чи буде він також включений у цю стратегію, офіційно названу «взаємним доповненням транспортних засобів». Варто зазначити, що Nissan володіє 34 відсотками акцій Mitsubishi.

Розширений альянс має сенс, враховуючи стрімкий розвиток електромобілів у Китаї. Замість того, щоб працювати повністю самостійно, три компанії об’єднують зусилля, щоб прискорити розвиток і досягти ефекту масштабу. Honda, Nissan і Mitsubishi повинні стикатися з дедалі жорсткішою конкуренцією, оскільки електромобілі з Китаю значно дешевші, технологічніші та більш різноманітні.

Чи вийде щось захоплююче з цього розширеного партнерства? Це не схоже на це, принаймні зараз. На жаль, немає жодної згадки про спортивний автомобіль, який би повторив успіх Toyota і Subaru з GR86/BRZ. Жорстока реальність полягає в тому, що на звичайних автомобілях, особливо на кросоверах і позашляховиках, можна заробити більше грошей.

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Це не перший великий альянс між японськими автовиробниками, оголошений цього року. Пару місяців тому Toyota, Mazda та Subaru провели спільну конференцію, щоб висловити свою довгострокову прихильність до двигунів внутрішнього згоряння. Ці три компанії мають на меті продовжити термін служби ДВС за допомогою гібридизації та палива з нейтральним вмістом вуглецю. Toyota працює над кількома рядними чотирициліндровими двигунами, тоді як Mazda продовжить удосконалювати роторний двигун для електромобілів із збільшенням запасу ходу. Subaru робить свій горизонтально-оппозітний опозитний двигун чистішим.