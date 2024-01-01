Новый Nissan Leaf будет уменьшенной версией кроссовера Ariya

Шпионы Carscoops заметили тестовый прототип Nissan Leaf 3-го поколения во время испытаний на дорогах общего пользования. Ожидается, что новый компактный кроссовер дебютирует уже в 2025 году и будет иметь общую платформу с Ariya.

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Новинка будет серийной версией концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Прототип отличается короткими свесами и задними дверными ручками интегрированными в стойку и спойлером сзади. Элементы оптику скрыты сплошным камуфляжем, однако, эксперты прогнозируют, что они в значительной степени будут перенесены с шоу-кара.

Компактный электромобиль от Nissan будет иметь общую основу CMF-EV с большей Ariya, а также Renault Megane/Scenic E-Tech и будущим Alpine A390. Платформа совместима с установками с одним и двойным электродвигателем, что потенциально делает новый Leaf значительно мощнее по сравнению с его предшественником. Кроме того, ожидается, что эффективная батарея обеспечит Leaf на 25 процентов больший запас хода – ориентировочно 426 км.

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Согласно последним отчетам, новый Nissan Leaf представят в марте 2025 года, хотя глобальный дебют может состояться и раньше. По прогнозам, собирать новинку будут на британском заводе Nissan в Сандерленде, где сейчас выпускаются Juke и Qashqai.