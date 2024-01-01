Renault Clio избавится от классического ДВС в следующем году

Clio 2025 модельного года, пишет autocar.co.uk, является абсолютно новым автомобилем, а не развитием текущей модели образца первого дебюта в 2019 году. Однако будет использовать ту же платформу CMF-B, заимствуя разработки в Ampr. Маленькая архитектура используется для Renault 5.

Здесь впервые представлено несколько новых дизайнерских элементов, среди которых более заметный нос с ромбовидным рисунком решетки радиатора. С намеком на приоритетность аэродинамических характеристик привлекут внимание двухъярусные губные спойлеры сзади.

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Новый Clio будет оснащаться эволюцией существующей гибридной силовой установки E-Tech с атмосферным четырехцилиндровым двигателем и двумя электродвигателями, выдающими 143 л.с.

Такое сочетание станет единственным вариантом трансмиссии, к чему побудили строгие цели по выбросам, которые внедряются в Европейском Союзе. Со следующего года производители автомобилей в ЕС должны будут достигать среднего уровня выбросов CO 2 на уровне 93,6 г/км, по сравнению с 95 г/км в этом году.

Фото: autocar.co.uk

Таким образом, прекращение использования чистого бензинового двигателя обеспечит значительное сокращение среднего показателя Renault, что имеет решающее значение: цели ЕС по выбросам автопарка станут строже в ближайшие годы, достигнув 49,5 г/км в 2030 году.

Требование будет распространяться и дальше, обязывая бренды продавать все большую долю электромобилей, начиная с 24% от общего объема продаж в этом году и увеличивая до 80% в 2030 году.

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"Мы не движемся напрямую к 100% электричеству. Мы делаем это шаг за шагом, чтобы осуществить этот переход на гибридные автомобили, чтобы оставаться доступным брендом", – сообщил руководитель отдела производительности Renault Бруно Ванель.