Renault Clio позбудеться класичного ДВЗ у наступному році

Clio 2025 модельного року, пише autocar.co.uk, є абсолютно новим автомобілем, а не розвитком поточної моделі зразка першого дебюту в 2019 році. Однак використовуватиме ту саму платформу CMF-B, запозичуючи розробки в Ampr. Маленька архітектура використовується для Renault 5.

Тут вперше представлено кілька нових дизайнерських елементів, з-поміж яких помітніший ніс із ромбоподібним малюнком решітки радіатора. З натяком на пріоритетність аеродинамічних характеристик привернуть увагу двоярусні губні спойлери ззаду.

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Новий Clio буде оснащуватися еволюцією чинної гібридної силової установки E-Tech з атмосферним чотирициліндровим двигуном і двома електродвигунами, що видають 143 к.с.

Таке поєднання стане єдиним варіантом трансмісії, до чого спонукали суворі цілі щодо викидів, які впроваджуються в Європейському Союзі. З наступного року виробники автомобілів у ЄС повинні будуть досягати середнього рівня викидів CO2 на рівні 93,6 г/км, порівняно з 95 г/км цього року.

Фото: autocar.co.uk

Таким чином, припинення використання чистого бензинового двигуна забезпечить значне скорочення середнього показника Renault, що має вирішальне значення: цілі ЄС щодо викидів автопарку стануть суворішими в найближчі роки, досягнувши 49,5 г/км у 2030 році.

Вимога буде поширюватися й далі, зобов’язуючи бренди продавати дедалі більшу частку електромобілів, починаючи з 24% від загального обсягу продажів цього року та збільшуючи до 80% у 2030 році.

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"Ми не рухаємося безпосередньо до 100% електрики. Ми робимо це крок за кроком, щоб здійснити цей перехід на гібридні автомобілі, щоб залишатися доступним брендом", – повідомив керівник відділу продуктивності Renault Бруно Ванель.