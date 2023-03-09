Renault Clio V6 – рідкісна та незвичайна версія моделі з розташованим позаду двигуном. Хетчбек розганяється до 100 км/год за 6 секунд і розвиває 246 км/год.

У Великій Британії на продаж виставлений нестандартний Renault Clio 2005 року. Хетчбек оцінили у 92 000 фунтів стерлінгів ($110 000). Про це пише видання The Sun.

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Якщо стандартна модель продавалася мільйонами, то таких заряджених хетчбеків випустили тільки 2864, з яких лише 1309 — моделі другої серії, як це авто.

Renault Clio V6 докорінно відрізняється від базового хетчбека. Його двигун розташований ззаду, та й привід у авто задній, а не передній, як у інших Clio. До того ж більшість кузовних панелей нові.

Спорткар Renault оснащений 3,0-літровим 255-сильним V6 та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год. за 6 с і розвиває 246 км/год. Крім того, у хетчбека повністю перероблені підвіска, кермо та гальма.

Цей автомобіль настільки дорогий ще й завдяки ідеальному стану – він більше стояв у гаражі, ніж їздив. Пробіг Renault Clio V6 складає 3000 км, причому з 2010 року авто проїхало лише 35 км.