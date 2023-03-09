Renault Clio V6 – редкая и необычная версия модели с расположенным сзади двигателем. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд и развивает 246 км/ч.

В Великобритании на продажу выставлен нестандартный Renault Clio 2005 года. Хэтчбек оценили в 92 000 фунтов стерлингов ($110 000). Об этом пишет The Sun.

Читайте также: Будущий Renault Clio увидели к премьере на обычной улице

Если стандартная модель продавалась миллионами, то таких заряженных хэтчбеков выпустили только 2864, из которых только 1309 – модели второй серии, как это авто.

Renault Clio V6 в корне отличается от базового хэтчбека. Его двигатель расположен сзади, да и привод у авто – задний, а не передний, как у других Clio. К тому же большинство кузовных панелей новые.

Спорткар Renault оснащен 3,0-литровым 255-сильным V6 и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч. за 6 с и развивает 246 км/ч. Кроме того, у хэтчбека полностью переработаны подвеска, руль и тормоза.

Этот автомобиль настолько дорог и благодаря идеальному состоянию – он больше стоял в гараже, чем ездил. Пробег Renault Clio V6 составляет 3000 км, причем с 2010 года авто проехало всего 35 км.