Медицинские кроссоверы Renault Duster 4х4 отправлены в сельскую глубинку

Об очередном транспортном транше от World Bank Ukraine "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Технику получат медицинские учреждения Винницкой, Ровенской и Тернопольской областей.

Поступили внедорожники Renault Duster 4х4. Их будут использовать для оказания первичной медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Машина создана для плохих дорог, бездорожья и сезонного эксплуатационного экстрима со снегом, гололедом и грязью.

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Его 1,5-литровый дизельный двигатель с потенциалом 110 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач подобран именно для таких условий эксплуатации. При этом потребление топлива здесь довольно экономное, что выгодно сельским амбулаториям – 5,3 литра на 100 километров пробега.

Фото: Минздрав Украины

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Позаботились и о комфорте. Водитель и пассажир получили подогрев передних сидений. Салон имеет систему автоматического кондиционирования.

Новая техника будет использоваться по трем основным направлениям оказания медицинских услуг – патронажных осмотров новорожденных, выездов к малоподвижным пациентам и приобщение к работе мобильных пунктов вакцинации. Также в процессе работы возможны и другие направления использования, скажем, доставки медикаментов в сельскую амбулаторию.

Фото: Минздрав Украины

Всего по проекту World Bank Ukraine "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" в нынешнем году закуплено 175 внедорожников. В регионы уже переданы 110 машин. Еще 65 единиц полноприводного легкового транспорта в ближайшее время прибудет и его сразу отдадут в регионы по целевому назначению.