Лесоводы заменяют старые УАЗы и Нивы на новенькие Renault Duster и Mitsubishi L200

Госпредприятие объявило два последних в этом году тендеры на закупку такой техники. Планируется приобрести уже полюбившиеся лесной охраной бюджетные кроссоверы Renault Duster в количестве 58 единиц и 31 пикап Mitsubishi L200.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным подсчетам, экономия на закупке такой техники по тендеру составила более 4,5 млн гривен.

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Renault Duster после приобретения будут переданы лесной охране для патрулирования и производственных нужд. Пикапы Mitsubishi L200 придут на замену машинам, которые изъяты из филиалов на нужды ВСУ.

Пикапы в обязательном порядке планируется оборудовать лесопожарными модулями для борьбы с огнем. Такая спецтехника на машинах типа pick up различных производителей уже есть в отдельных лесничествах и получила хорошие отзывы.

В автопарках лесничеств уже есть пикапы Ford, Toyota, Mitsubishi. Фото: ГП "Леса Украины"

Инвестиционным планом предприятия на этот год предусмотрена закупка 250 таких транспортных средств. Всего будет приобретено 138 ед. Renault Duster и 112 ед. Mitsubishi L200. Большая часть новой техники, предусмотренной планом, уже закуплена через Prozorro и передана в лесничества. Осталось купить еще 89 машин упомянутых выше марок и моделей.

Потребность в автомобилях такой размерной группы и конфигурации кузова возникла из-за того, что из почти полторы тысячи государственных лесничеств более двух сотен не имеют ни одного автомобиля. На сегодня в транспортном парке с 2,5 тыс. единиц две трети машин давно отработали свой ресурс.

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В основном это российские "Нивы" и УАЗы. Их еще с довоенного времени начали постепенно заменять более экономичными пикапами импортного производства Mitsubishi, Ford, Toyota и др. Программа полной замены растянется на многие годы.

"Запланированное на нынешний год приобретение 250 единиц Renault Duster и Mitsubishi L200 является лишь тем критическим минимумом, что необходим для патрулирования, противодействия пожарам и ведению хозяйственной деятельности", – заявили в лесном ведомстве.