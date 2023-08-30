Боевое подразделение на острие Харьковского участка фронта получило в предпоследний день лета от ГП "Леса Украины" пять новых пикапов Mitsubishi L200 и четыре грузовых автомобиля Ford.

Очередная помощь подшефной бригаде обошлась предприятию в 24 миллиона гривен. Всего с начала войны "Леса Украины" передали украинским защитникам более 800 единиц техники, стоимость которой достигает более 1,2 миллиарда гривен.

На несколько десятков миллионов гривен для разных подразделений ВСУ, Нацгвардии и территориальной обороны лесоводы также закупили дроны, тепловизоры, амуницию, генераторы, продукты питания и многое другое.

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За это время предприятие не приобрело ни одного автомобиля для руководства. Парк спецтехники пополнялся только машинами для тушения пожаров.

Церемониал передачи техники. Фронтовики знакомятся с обновками. Фото: ГП "Леса Украины"

Кроме этого, предприятие начало программу поддержки вернувшихся с фронта ветеранов-лесников. Им начисляется прибавка к зарплате в размере 20% и введена ежегодная премия.