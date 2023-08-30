Бойовий підрозділ на вістрі Харківської ділянки фронту отримав у передостанній день літа від ДП "Ліси України" п’ять нових пікапів Mitsubishi L200 та чотири вантажні автомобілі Ford.

Чергова допомога підшефній бригаді обійшлася підприємству у 24 мільйона гривень. А загалом з початку війни "Ліси України" передали українським захисникам понад 800 одиниць техніки, вартість якої сягає більше 1,2 мільярда гривень.

На кілька десятків мільйоні гривень для різних підрозділів ЗСУ, Нацгвардії і територіальної оборони лісівники також закупили дрони, тепловізори, амуніцію, генератори, продукти харчування та багато іншого.

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За цей час підприємство не придбалоо жодного автомобіля для керівництва. Парк спецтехніки поповнювався лише машинами для гасіння пожеж.

Церемоніал передачі техніки. Фронтовики знайомляться з обновками. Фото: ДП "Ліси України"

Окрім цього, підприємство розпочало програму підтримки ветеранів-лісівників, які повернулися з фронту. Їм нараховується надбавка до зарплати у розмірі 20% та запроваджена щорічна премія.