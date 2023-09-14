Госпредприятие "Леса Украины" закупит для лесной охраны в своих областных филиалах более сотни мотоциклов.

В этот раз двухколесные транспортные средства будут приобретены для лесных хозяйств южных и восточных регионов. Сообщения о таких намерениях появилось в среду, 13 сентября, на официальной странице предприятия в соцсети.

Отмечается, что возник дефицит транспорта для патрулирования лесов (наземный мониторинг, выявление браконьеров и «черных» лесорубов). Ситуация стала критической, поскольку там еще до войны не хватало такого транспорта.

Читайте также Лесоводы снова задонатили технику для ВСУ

Мотоциклы уже хорошо зарекомендовали себя в службе лесной охраны – легкие и маневренные, хорошо приспособлены к бездорожью. Преимуществом является то, что такой техникой можно проехать даже по тропинкам, проложенным дикими животными – лосями, кабанами, косулями.

Постулат привлекательности лесоводы видят в малом расходе бензина. В среднем лёгкий мотоцикл потребляет 2-3 л бензина на 100 километров пробега. Впрочем, в зависимости от погоды, состояния дороги/бездорожья и рельефа этот показатель может быть больше или меньше.

В ГП "Владимирецкое лесное хозяйство" Ривненской области с мая 2021 года используют байки Bajaj Boxer 150X (Индия). Фото: volodymyrets.city

Bajaj Boxer 150X – легкий класс одноцилиндровых 4-тактных байков на облегченной раме, потребляющий 2л/100 км пробега. Полного бака бензина хватает на не менее 500 км.

Мотоцикл массой 123 кг сухого веса и мощностью 12 л.с. с усиленной задней подвеской SNS (пружина в пружине) имеет вездеходные высокопротекторные шины. Поэтому тропами, бездорожьем, минерализованными пахотными лесопожаренными полосами и просто через лес такой транспорт достаточно удобен при патрулировании лесных массивов.

Очевидно, мотоциклы такой размерной группы будут покупать и сейчас. Однако о стоимости байков, как и о поставщике, пока не сообщается.