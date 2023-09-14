Держпідприємство "Ліси України" закупить для лісової охорони в своїх обласних філіалах понад сотню мотоциклів.

Цього разу двоколісні транспортні засоби придбають для лісових господарств південних та східних регіонів. Повідомлення про такі наміри з’явилося у середу, 13 вересня, на офіційній сторінці підприємства в соцмережі.

Зазначається, що там виник дефіцит транспорту для патрулювання лісів (наземний моніторинг, виявлення браконьєрів та «чорних» лісорубів). Ситуація стала критичною, оскільки там ще до війни не вистачало такого транспорту.

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Мотоцикли вже добре зарекомендували себе у службі лісової охорони – легкі та маневрені, добре пристосовані до бездоріжжя. Перевагою є те, що такою технікою можна проїхати навіть стежками, прокладеними диким тваринами – лосями, кабанами, косулями.

Постулат привабливості лісівники вбачають у малій витраті бензину. В середньому легкий мотоцикл споживає 2-3 л бензину на 100 кілометрів пробігу. Втім, в залежності від погоди, стану дороги/бездоріжжя та рельєфу цей показник може бути більшим чи меншим.

В ДП "Володимирецьке лісове господарство" Ріненської області з травня 2021 року використовують байки Bajaj Boxer 150X (Індія). Фото: volodymyrets.city

Bajaj Boxer 150X – легкий клас одноциліндрових 4-тактних моциків на полегшеній рамі споживає 2л/100 км пробігу. Повного баку бензину вистачає щонайменше на 500 км.

Мотоцикл масою 123 кг сухої ваги так потужністю 12 к.с. з підсиленою задньою підвіскою SNS (пружина в пружині) має всюдихідні високопротекторні шини. Тому стежками, бездоріжжям, мінералізованими орними лісопоженими смугами і просто через ліс такий транспорт доволі зручний при патрулюванні лісових масивів.

Вочевидь, мотоцикли такої розмірної групи купуватимуть і нині. Однак про вартість байків, як і про постачальника, поки не повідомляється.