Лісівники замінюють старі УАЗи та Ниви на новенькі Renault Duster та Mitsubishi L200

Держпідприємство оголосило два останніх у цьому році тендери на закупівлю такої техніки. Планується придбати уже вподобані лісовою охороною бюджетні кросовери Renault Duster у кількості 58 одиниць та 31 пікап Mitsubishi L200.

Як повідомляє пресслужба відомства, за попередніми підрахунками, економія на закупівлі такої техніки по тендеру сягнула понад 4,5 млн гривень.

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Renault Duster після придбання буде передано лісовій охороні для патрулювання та виробничих потреб. Пікапи Mitsubishi L200 прийдуть на заміну машинам, які вилучені з філій на потреби ЗСУ.

Пікапи в обов’язковому порядку планується обладнати лісопожежними модулями для боротьби з вогнем. Така спецтехніка на машинах типу pick up різних виробників вже є в окремих лісництвах і отримала гарні відгуки.

В автопарках лісництв вже є пікапи Ford, Toyota, Mitsubishi. Фото: ДП "Ліси України"

Інвестиційним планом підприємства на цей рік передбачено закупівлю 250 одиниць транспортних засобів. Загалом буде придбано 138 Renault Duster та 112 Mitsubishi L200. Більша частина нової техніки, передбаченої планом, вже закуплена через Prozorro і передана в лісництва. Залишилося купити ще 89 машин згаданих вище марок та моделей.

Потреба в автомобілях такої розмірної групи та конфігурації кузова виникла через те, що з майже півтори тисячі державних лісництв понад дві сотні не мають жодного автомобіля. На сьогодні у транспортному парку з 2,5 тис. одиниць дві третини машини давно відпрацювали свій ресурс.

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В основному це російські "Ниви" та УАЗи. Їх ще з довоєнного часу почали поступово замінювати більш економічними пікапами імпортного виробництва Mitsubishi, Ford, Toyota та ін. Програма повної заміни розтягнеться на багато років.

"Заплановане на нинішній рік придбання 250 одиниць Renault Duster та Mitsubishi L200 є лише тим критичним мінімумом, що необхідний для патрулювання, протидії пожежам та веденню господарської діяльності", – заявили в лісовому відомстві.