Медичні кросовери Renault Duster 4х4 відправлено в сільську глибинку

Про черговий транспортний транш від World Bank Ukraine "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я. Техніку отримають медичні заклади Вінницької, Рівненської та Тернопільської областей.

Надійшли позашляховики Renault Duster 4х4. Їх використовуватимуть для надання первинної медичної допомоги у віддалених населених пунктах. Машина створена для поганих доріг, бездоріжжя та сезонного експлуатаційного екстриму зі снігом, ожеледицею та багнюкою.

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Його 1,5-літровий дизельний двигун з потенціалом 110 к.с. та механічною 6-ступеневою коробкою передач підібрано саме для таких умов експлуатації. При цьому споживання пального тут доволі економне, що вигідно сільським амбулаторіям – 5,3 літра на 100 кілометрів пробігу.

Фото: МОЗ України

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Подбали й про комфорт. Водій та пасажир отримали підігрів передніх сидінь. Салон має систему автоматичного кондиціонування.

Нова техніка буде використовуватися по трьох основних напрямках надання медичних послуг – патронажних оглядів новонароджених, виїздів до малорухливих пацієнтів та долучення до роботи мобільних пунктів вакцинації. Також в процесі роботи можливі й інші напрямки використання, скажімо, доставлення медикаментів в сільську амбулаторію.

Фото: МОЗ України

Загалом за проєктом World Bank Ukraine "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" в нинішньому році закуплено 175 позашляховиків. У регіони вже передані 110 машин. Ще 65 одиниць повнопривідного легкового транспорту найближчим часом прибуде і його відразу віддадуть в регіони за цільовим призначенням.