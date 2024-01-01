Нові моделі Renault матимуть преміальні матеріали обробки та фізичні кнопки

Renault радикально переосмислить свій підхід до дизайну інтер’єру, впроваджуючи передові нові технології, аби покращити зручність використання. В інтерв’ю британським журналістам з Autocar, керівник дизайну французського бренду Жиль Відаль поділився планами компанії на майбутнє.

Читайте також: Renault кросовери Renault Duster 4x4 відправлено в сільську глубинку

“Ми збираємося запропонувати революційні рішення майже в усьому, включаючи кабіну та взаємодію з користувачем”, — пояснив Відаль, детально описуючи кокпіт радикального концепту Emblème, який у 2028 році отримає серійну версію.

Компанія Renault каже, що салон шоу-кара знаменує собою різкий відхід від поточних серійних салонів автомобілів бренду, з явним акцентом на оцифровці та сенсорному керуванні разом із новим підходом до ергономіки та пріоритетності безпеки водія та пасажирів.

Головною відмінністю інтер’єрів нового покоління стане інтеграція великого дисплея, який включає три окремі екрани та охоплює всю ширину торпедо. Він дозволить керувати інформаційно-розважальною системою OpenR від Renault.

Також цікаво: Renault Clio позбудеться класичного ДВЗ у наступному році

“Ми хочемо додати кілька фізичних кнопок зверху. Ми створимо ієрархію між усіма справами, які ви повинні робити в автомобілі. Для наступного покоління інтер’єру ми повинні зрозуміти, що розумно зробити як кнопку, щодо еволюції автомобілів і їх використання. Те, що розумно, залишимо як фізичні кнопки”, — сказав Жиль Відаль.

За його словами, компанія прагне до поєднання фізичних і цифрових елементів керування, включаючи регулятори гучності та тактильні кнопки для інформаційно-розважальних систем. “Ми бачимо, що деякі бренди мають одержиму ідею виводити все на екрани, але, можливо, це не дуже добре з погляду простоти, розуміння кожного налаштування, яке вам потрібно зробити в машині”, — додав він.

Відаль розповів, що нові інтер’єри Renault запропонують баланс між видимістю та доступністю, а екрани дисплеїв будуть розташовані перед сенсорною панеллю, щоб уникнути непотрібних відволікань. Аудіосистеми також відіграватимуть важливу роль й компанія розроблятиме привабливий дизайн для динаміків, замість того, щоб приховувати їх.

Читайте також: Nissan готує брата-близнюка Renault Twingo

Окрім цього, вони також матимуть помітну ручку регулювання гучності й можливість голосового керування завдяки асистенту зі штучним інтелектом. До слова, користувачі також зможуть дуже швидко та легко відображати потрібну інформацію на кожному з трьох екранів завдяки віджетам, включаючи прогнози погоди, показники швидкості та музичні плеєри, які одним рухом можна буде перемістити з центрального сенсорного екрана на будь-який інший.