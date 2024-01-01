В Україні починають продавати новий Renault Duster: яка ціна

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Абсолютно новий Renault Duster третього покоління
Новий Renault Duster виходить на український ринок. Нащадка найпопулярнішого кросовера країни можна впевнено назвати абсолютно новим автомобілем, адже побудована модель третього покоління на платформі CMF-B й пропонуватиметься з одним із трьох моторів на вибір.
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Вперше в лінійці моделі з’явиться “м’який” гібрид з 48-вольтовою системою на основі 130-сильного турбобензиновика TCe об’ємом 1,3 літра, й тільки з цим двигуном кросовер буде доступний з повним приводом. Окрім цього, Duster отримає найпотужніший в історії мотор на 150 кінських сил – це той же 1,3-л TCe в комбінації з роботизованою КПП EDC7.
Абсолютно новий Renault Duster отримав більш спортивний дизайн, але водночас зберіг свій культовий стиль. Фото Renault
Третім доступним в Україні мотором стане добре відомий 1,5-літровий турбодизель K9K на 115 кінських сил, що з роками заслужив авторитет економічного й витривалого агрегата.
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Впізнати новинку можна за вертикальним лобовим склом, прихованою в стійці ручкою задніх дверей, новим Y-подібним світлодіодним малюнком фар й задніх ліхтарів, а також написом Renault на решітці радіатора. До того ж модель матиме два різних бампери.
Повноприводна версія отримала варіант з кращим кутом в’їзду, тоді як нижчий дістався автівкам з переднім приводом. Кліренс у 217 мм у версії з повним та й 209 мм – з переднім приводом відповідно. Майже квадратні колісні арки вміщують колеса від 16 до 18 дюймів.
Візитівкою новинки є вражаючий об’єм багажника, що становить 542 літри й збільшується до 1651 літра, якщо скласти спинки заднього ряду. До того ж Duster третього покоління є одним з кращих в класі за кількістю відсіків для дрібних речей в салоні загальним об’ємом 29 л. Фірмовий Y-подібний стиль зустрічається також в інтер’єрі, зокрема в дефлекторах та на дверних панелях.
Вперше у своїй історії кросовер має 7-дюймову цифрову панель приладів й новий центральний 10,1-дюймовий екран мультимедійної системи з бездротовою інтеграцією Apple CarPlay та Android Auto, на який виводиться зображення з 4 камер кругового огляду, панель для бездротової зарядки смартфону та підлокітник.
Ще однією особливістю салону нового Renault Duster є 8 точок кріплення для аксесуарів YouClip, в тому числі й для підставки для склянки, тримача для смартфону, гачка чи ліхтарика.. До того ж в порівнянні із попередником в новому Duster було здійснено 66 вдосконалень з покращення зносостійкості фарби, текстильних матеріалів і пластикових деталей. А у дверях з’явився додатковий ущільнювач.
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Перелік опцій активних і пасивних систем безпеки включає 8 систем допомоги водієві, зокрема система допомоги старту й спуску зі схилу. Водій також може активувати один з 5 режимів водіння, три з яких (Сніг, Бруд і пісок, Бездоріжжя) були створені для їзди пересіченою місцевістю.
Новий Duster буде представлений на українському ринку в трьох комплектаціях: Authentic, Evolution та Techno. Причому вже з середньої комплектації буде доступна 7-дюймова цифрова панель приладів, 10,1-дюймовий екран мультимедійної системи, камера заднього огляду й аудіосистема Arkamys. Вартість моделі в Україні починатиметься з 829 900 грн (дизель), 854 900 грн (бензин) та 969 900 грн у повнопривідній версії. Ціна вказана за програмою “Рено Бонус” в кредит зі знижкою у 100 тисяч гривень. За повну ціну авто на 100 тисяч грн дорожчий.