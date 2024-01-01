В Україні починають продавати новий Renault Duster: яка ціна

Новий Renault Duster виходить на український ринок. Нащадка найпопулярнішого кросовера країни можна впевнено назвати абсолютно новим автомобілем, адже побудована модель третього покоління на платформі CMF-B й пропонуватиметься з одним із трьох моторів на вибір.

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Вперше в лінійці моделі з’явиться “м’який” гібрид з 48-вольтовою системою на основі 130-сильного турбобензиновика TCe об’ємом 1,3 літра, й тільки з цим двигуном кросовер буде доступний з повним приводом. Окрім цього, Duster отримає найпотужніший в історії мотор на 150 кінських сил – це той же 1,3-л TCe в комбінації з роботизованою КПП EDC7.

Абсолютно новий Renault Duster отримав більш спортивний дизайн, але водночас зберіг свій культовий стиль. Фото Renault

Третім доступним в Україні мотором стане добре відомий 1,5-літровий турбодизель K9K на 115 кінських сил, що з роками заслужив авторитет економічного й витривалого агрегата.

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Впізнати новинку можна за вертикальним лобовим склом, прихованою в стійці ручкою задніх дверей, новим Y-подібним світлодіодним малюнком фар й задніх ліхтарів, а також написом Renault на решітці радіатора. До того ж модель матиме два різних бампери.

Повноприводна версія отримала варіант з кращим кутом в’їзду, тоді як нижчий дістався автівкам з переднім приводом. Кліренс у 217 мм у версії з повним та й 209 мм – з переднім приводом відповідно. Майже квадратні колісні арки вміщують колеса від 16 до 18 дюймів.

Візитівкою новинки є вражаючий об’єм багажника, що становить 542 літри й збільшується до 1651 літра, якщо скласти спинки заднього ряду. До того ж Duster третього покоління є одним з кращих в класі за кількістю відсіків для дрібних речей в салоні загальним об’ємом 29 л. Фірмовий Y-подібний стиль зустрічається також в інтер’єрі, зокрема в дефлекторах та на дверних панелях.

Вперше у своїй історії кросовер має 7-дюймову цифрову панель приладів й новий центральний 10,1-дюймовий екран мультимедійної системи з бездротовою інтеграцією Apple CarPlay та Android Auto, на який виводиться зображення з 4 камер кругового огляду, панель для бездротової зарядки смартфону та підлокітник.

Ще однією особливістю салону нового Renault Duster є 8 точок кріплення для аксесуарів YouClip, в тому числі й для підставки для склянки, тримача для смартфону, гачка чи ліхтарика.. До того ж в порівнянні із попередником в новому Duster було здійснено 66 вдосконалень з покращення зносостійкості фарби, текстильних матеріалів і пластикових деталей. А у дверях з’явився додатковий ущільнювач.

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Перелік опцій активних і пасивних систем безпеки включає 8 систем допомоги водієві, зокрема система допомоги старту й спуску зі схилу. Водій також може активувати один з 5 режимів водіння, три з яких (Сніг, Бруд і пісок, Бездоріжжя) були створені для їзди пересіченою місцевістю.

Новий Duster буде представлений на українському ринку в трьох комплектаціях: Authentic, Evolution та Techno. Причому вже з середньої комплектації буде доступна 7-дюймова цифрова панель приладів, 10,1-дюймовий екран мультимедійної системи, камера заднього огляду й аудіосистема Arkamys. Вартість моделі в Україні починатиметься з 829 900 грн (дизель), 854 900 грн (бензин) та 969 900 грн у повнопривідній версії. Ціна вказана за програмою “Рено Бонус” в кредит зі знижкою у 100 тисяч гривень. За повну ціну авто на 100 тисяч грн дорожчий.