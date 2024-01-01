В Україні представили новий бюджетний кросовер Renault Kardian

Впізнати новий Kardian не важко – від інших моделей Renault його відрізняє унікальна передня частина з розділеною оптикою та іншою решіткою радіатора та логотипом. Компанія називає її “Nouvel’R”. В Україні Kardian буде доступний з березня наступного року.

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Тоді ж оголосять вартість новинки. Однак вже відомо, що модель буде представлена у двох комплектаціях – Evolution та Techno. Стандартний перелік оснащення включатиме 7 кольорів, також новинка буде доступна у двокольоровому виконанні.

Окрім цього, базова версія пропонуватиме 7-дюймову цифрову панель приладів, 8-дюймовий дисплей мультимедіа з системою DISPLAY LINK, кондиціонер та рейлінги на даху. Водночас рівень оснащення Techno додає клімат-контроль, ключ-карту Hands Free та 16-дюймові легкосплавні диски.

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Під капотом – той самий агрегат, що встановлюється на Taliant, а саме 1,0-літровий трициліндровий турбодвигун потужністю 100 кінських сил, що працює в парі з 5-ступеневою “механікою” або варіатором (CVT).

Renault Kardian також оснащений шістьма подушками безпеки, а також 13 удосконаленими системами допомоги водієві. Збирають Renault Kardian на заводі в Касабланці (SOMACA) у Марокко.