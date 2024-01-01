Шпигуни помітили новий кросовер Volkswagen Tera

Як повідомляє Carscoops, Volkswagen Tera було помічено під час тестування з мінімальним камуфляжем перед офіційним дебютом моделі. Спочатку новинка з’явиться в Бразилії пізніше цього року, а згодом і на інших ринках. Вона буде найдоступнішим кросовером в лінійці VW в Південній Америці.

Читайте також: Volkswagen та Audi продовжать випускати автомобілі з бензиновими двигунами

VW Tera конкуруватиме з Fiat Pulse та Renault Kardian. До слова, останній нещодавно дебютував в Україні. Шпигунські фото новинки німецького автовиробника розкривають тестовий прототип з майже відсутнім камуфляжем.

Кросовер є братом Škoda Kylaq, що нещодавно дебютував в Індії, проте не має жодних спільних панелей кузова з ним, оскільки запозичив мову дизайну старших моделей, зокрема Tiguan.

Автівка побудована на платформі MQB-A0. Ця архітектура лежить в основі багатьох компактних моделей, таких як, зокрема, хетчбек Polo, а також кросовери Nivus та T-Cross. Згідно з повідомленнями, Tera матиме колісну базу у 2566 міліметрів.

Також цікаво: Volkswagen представив нові бензинові версії Tiguan, Tayron та Passat

Модель пропонуватиметься з 1,0-літровим трициліндровим мотором TSI, що працюватиме як на бензині, так і на етанолі. Потужність надходитиме на передні колеса через механічну, або автоматичну КПП залежно від комплектації. Офіційний дебют Volkswagen Tera очікується найближчими місяцями, тоді як в Індії новинка з’явиться у 2026 році.