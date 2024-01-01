Volkswagen IDUnyx и Volkswagen ID4 сравнили в Украине: видео

Новый Volkswagen ID.Unyx, фактически, является братом-близнецом Cupra Tavascan, поскольку эти две модели собираются на одном заводе в Китае. От ID.4 он отличается более агрессивным дизайном и стремительным силуэтом кузова.

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VW ID.4 уже давно завоевал расположение покупателей, однако мало кто знает, что данный электрокроссовер получил некоторые обновления для версий 2024 модельного года. В частности, теперь автомобиль имеет камеры кругового обзора, измененную центральную консоль, а также более современную мультимедиа. Также инженеры обновили батарею, но показатель запаса хода не изменился.

По габаритам модели похожи. Volkswagen ID.4 имеет 4592 мм в длину, 1852 мм в ширину, 1631 мм в высоту, с колесной базой в 2771 мм, тогда как в ID.Unyx эти параметры составляют 4663/1860/1610/2776 миллиметров соответственно. Клиренс у обоих авто также почти одинаковый и составляет 200 миллиметров.

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Комплектации обоих автомобилей также максимально похожи, за исключением отсутствия в VW ID.Unyx подогрева передних сидений. Багажные отделения кроссоверов позволяют с легкостью перевозить большое количество вещей, поскольку ID.4 имеет объем в 517 л, а ID.Unyx – 520 литров.

После тест-драйва владельцы и команда “Первой Электрички” провели тест зарядки. Volkswagen ID.Unyx получил опцию так называемого “прогрева” аккумуляторной батареи, которую можно активировать на дисплее мультимедиа. Оба авто способны принимать заряд до 100 кВт.

В общем, новый заднеприводный Volkswagen ID.Unyx является несколько мощнее, поскольку его электромотор имеет 231 л.с., тогда как в ID.4 всего 204 “лошадки”. Владельцы также отметили, что новинка ощущается несколько тише и мягче.

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В целом, оба электрические кроссоверы достаточно близки, поскольку предлагают почти идентичное оснащение, мощность и запас хода. Однако они кардинально отличаются дизайном, поэтому потенциальным покупателям этих моделей Volkswagen стоит будет выбирать в зависимости от собственных предпочтений.