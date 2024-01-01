Volkswagen ID.Unyx та Volkswagen ID.4 порівняли в Україні: відео

Новий Volkswagen ID.Unyx, фактично, є братом-близнюком Cupra Tavascan, оскільки ці дві моделі збираються на одному заводі в Китаї. Від ID.4 він відрізняється більш агресивним дизайном та стрімким силуетом кузова.

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VW ID.4 вже давно завоював прихильність покупців, однак мало хто знає, що даний електрокросовер отримав деякі оновлення для версій 2024 модельного року. Зокрема, тепер автівка має камери кругового огляду, змінену центральну консоль, а також більш сучасну мультимедіа. Також інженери оновили батарею, але показник запасу ходу не змінився.

За габаритами моделі схожі. Volkswagen ID.4 має 4592 мм у довжину, 1852 мм у ширину, 1631 мм у висоту, з колісною базою у 2771 мм, тоді як в ID.Unyx ці параметри становлять 4663/1860/1610/2776 міліметрів відповідно. Кліренс в обох авто також майже однаковий й становить 200 міліметрів.

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Комплектації обох автівок також максимально схожі, за винятком відсутності у VW ID.Unyx підігріву передніх сидінь. Багажні відділення кросоверів дозволяють з легкістю перевозити велику кількість речей, оскільки ID.4 має об’єм в 517 л, а ID.Unyx – 520 літрів.

Після тест-драйву власники й команда “Першої Електрички” провели тест зарядки. Volkswagen ID.Unyx отримав опцію так званого “прогріву” акумуляторної батареї, яку можна активувати на дисплеї мультимедіа. Обидва авто здатні приймати заряд до 100 кВт.

Загалом, новий задньопривідний Volkswagen ID.Unyx є дещо потужнішим, оскільки його електромотор має 231 к.с., тоді як в ID.4 всього 204 “конячки”. Власники також зазначили, що новинка відчувається дещо тихішою та м’якішою.

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Загалом, обидва електричні кросовери досить близькі, оскільки пропонують майже ідентичне оснащення, потужність та запас ходу. Однак вони кардинально відрізняються дизайном, тому потенційним покупцям цих моделей Volkswagen варто буде обирати залежно від власних вподобань.