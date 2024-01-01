Скільки проїде електромобіль з розрядженою батареєю взимку: експеримент

Умови тесту досить прості: в усіх електромобілях розряджають батарею до 0% й після цього починають заміряти відстань, яку автівка зможе подолати своїм ходом. Клімат-контроль в усіх авто був налаштований однаково.

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Інформація про те, що батарея повністю розрядженою, з’являється в електромобілях дещо раніше, ніж авто повністю зупиниться. Подібним чином в автомобілях з двигунами внутрішнього згорання працює сповіщення про необхідність заправки. Загалом, для порівняння обрали 16 моделей:

Zeekr 001 (RWD, 100 кВт-год, 422 к.с.);

MG 4 (RWD, 64 кВт-год, 210 к.с.);

Porsche Macan EV (AWD, 100 кВт-год, 408 к.с.);

Jaguar I-Pace (AWD, 90 кВт-год, 400 к.с.);

Hyundai IONIQ 5 (AWD, 74 кВт-год, 306 к.с.);

Hyundai IONIQ 6 (AWD, 77 кВт-год, 325 к.с.);

Hyundai IONIQ Electric (FWD, 28 кВт-год, 120 к.с.);

Tesla Model 3 (RWD, 60 кВт-год, 285 к.с.);

Maxus e-Deliver 3 (FWD, 50 кВт-год, 160 к.с.);

Volkswagen ID.4 (RWD, 82 кВт-год, 204 к.с.);

BYD Song + FlagShip (FWD, 87 кВт-год, 218 к.с.);

Nissan Ariya (FWD, 90 кВт-год, 242 к.с.);

Opel Corsa E (FWD, 50 кВт-год, 136 к.с.);

Peugeot e-2008 (FWD, 50 кВт-год, 136 к.с.);

BYD Denza N7 (AWD, 91 кВт-год, 540 к.с.);

Tesla Model S 2015 (RWD, 70 кВт-год, 315 к.с.);

В результаті найменшу відстань проїхала Denza N7 – всього-на-всього 1,5 кілометра. До слова, після перезапуску цей електромобіль зміг би подолати ще декілька кілометрів, завдяки унікальній батареї BYD Dlade, проте команда “Першої Електрички” враховувала результат виключно до першої зупинки, щоб всі учасники були в рівних умовах.

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Другим серед найгірших став Hyundai IONIQ Electric, що проїхав лише 3 кілометри. Це цілком очікуваний результат, оскільки цей електромобіль має найменшу батарею серед усіх авто, що брали участь в експерименті.

Водночас найкращі показники продемонструвала Tesla Model 3, яка змогла подолати 39 кілометрів з 0% заряду батареї. Фінальні результати всіх інших авто наведені в таблиці вище.

Експеримент “Першої Електрички” довів, що більшість сучасних електромобілів можуть доїхати до найближчої зарядної станції навіть з “нулем” заряду батареї. Проте, результати різних автівок досить суттєво відрізняються, тому власником електричних моделей слід ретельно планувати свій маршрут, аби не ризикувати дарма.