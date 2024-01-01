Українці на трасі підрахували витрати бензинового, дизельного, газового та електроавто: несподівані результати

Аби порівняти вартість володіння електромобіля та автівки з ДВЗ, команда «Першої Електрички» влаштувала пробіг на загальну відстань в 500 км. Для цього обрали популярні в Україні електромобілі: Volkswagen ID.4, Tesla Model Y LR, Tesla Model 3 LR 2017 року, а також новий електромобіль Skywell ET5, який на відміну від більшості дешевих електромобілів з Китаю має локалізацію інформаційно-розважальної системи та зарядний порт європейського типу CCS 2 Combo.

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Водночас команду автомобілів з ДВЗ представляли: дизельний Peugeot 3008 з 2,0-літровим двигуном BlueHDi, Renault Koleos з 2,5-літровим бензиновим двигуном з додатковим ГБО, Citroёn C5 з 2,0-літровим дизелем BlueHDi, який працює з 8-ступеневим автоматом Aisin, (модель від Peugeot оснащена 6-ступеневим), та Skoda Octavia A7 з 1,4-літровим бензиновим турбомотором.

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За умовами тесту, колона електромобілів рухалася зі швидкістю до 130 км/год, а ДВЗ-колона – до 110 км/год. Так вчинили для того, аби обидві колони дістались точки призначення вчасно, адже електромобілі будуть змушені стати на зарядній станції.

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Проміжний результат після 100 км шляху був наступним: ID.4 втратив 24% зі 100% заряду та мав показник витрат на рівні 20,5 кВт-год/100 км шляху; Model 3 – 15,3 кВт-год, Model Y – 17,8 кВт-год, Skywell ET5 – 20,8 кВт-год. Водночас бензинова Skoda Octavia мала витрати на рівні 4,7 літра, кросовер від Peugeot – 5,0 літрів, Citroёn – 4,9 літра, а Renault Koleos на газу витрачав приблизно 10 літрів.

На зарядку електромобілі зупинились на в’їзді до Рівного. Рівень заряду батареї VW ID.4 впав на 89%, а показник витрати становив 22 кВт-год. Tesla Model 3 показала 30% заряду батареї та витрати в 16,2 кВт-год, Skywell – 34% й 18,2 кВт-год/100 км шляху, тоді як Model Y продемонструвала 28% й 18 кВт-год.

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Коли обидві колони досягнули фінальної точки призначення, VW ID.4 мав 10% залишку заряду батареї й показник витрат на рівні 20,8 кВт, Tesla Model Y – 13% заряду й 16 кВт, Model 3 – 24% заряду батареї й 14,8 кВт-год/100 км й Skywell – 26% заряду й 19,3 кВт-год. Витрату автомобілів з двигунами внутрішнього згорання перевірили інакше.

Середній показник витрат пального у Skoda Octavia становив 5,3 літра бензину. Дизельні Citroёn та Peugeot показали однакові витрати на рівні 5,1 та 5,2 л/100 км, тоді як газовий Renault Koleos споживав на рівні 10 літрів. Однак, аби наочно перевірити кількість спожитого пального, автівки заправили до «повного».

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Газовий Renault використав 51 літр LPG, Peugeot – 28,4 літра, Citroёn – 30 літрів, а бензинова Skoda – 28,8 літра. Точні дані з витрат та вартості одного кілометра шляху наведені у таблицях вище. Загалом, найекономічнішим електромобілем стала Tesla Model 3, вартість одного км шляху якої становить 3,05 гривні. До слова, наразі вартість 1 кВт електроенергії на швидкісній зарядній станції становить 17 гривень.

Серед автомобілів з ДВЗ найекономічнішими виявились моделі від Stellantis – кросовери від Peugeot та Citroёn, вартість 1 кілометра шляху в яких становить 3,13 та 3,30 гривень відповідно. Також цікаво, що газовий Renault Koleos випередив Tesla Model Y, тоді як надзвичайно популярний в Україні Volkswagen ID.4 посів останнє місце.