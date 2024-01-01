Украинцы на трассе подсчитали расход бензинового, дизельного, газового и электроавто: неожиданные результаты

Чтобы сравнить стоимость владения электромобиля и машины с ДВС, команда "Первой Электрички" устроила пробег на общее расстояние в 500 км. Для этого выбрали популярные в Украине электромобили: Volkswagen ID.4, Tesla Model Y LR, Tesla Model 3 LR 2017 года, а также новый электромобиль Skywell ET5, который в отличие от большинства дешевых электромобилей из Китая имеет локализацию информационно-развлекательной системы и зарядный порт европейского типа CCS 2 Combo.

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В то же время команду автомобилей с ДВС представляли: дизельный Peugeot 3008 с 2,0-литровым двигателем BlueHDi, Renault Koleos с 2,5-литровым бензиновым двигателем с дополнительным ГБО, Сітгоёп C5 с 2,0-литровым дизелем BlueHDi, который работает с 8-ступенчатым автоматом Aisin, (модель от Peugeot оснащена 6-ступенчатым), и Skoda Octavia A7 с 1,4-литровым бензиновым турбомотором.

По условиям теста, колонна электромобилей двигалась со скоростью до 130 км/ч, а ДВС-колонна – до 110 км/ч. Так поступили для того, чтобы обе колонны добрались до точки назначения вовремя, ведь электромобили будут вынуждены стать на зарядной станции.

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Промежуточный результат после 100 км пути был следующим: ID.4 потерял 24% со 100% заряда и имел показатель расходов на уровне 20,5 кВт-ч/100 км пути; Model 3 – 15,3 кВт-ч, Model Y – 17,8 кВт-ч, Skywell ET5 – 20,8 кВт-ч. В то же время бензиновая Skoda Octavia имела расходы на уровне 4,7 литра, кроссовер от Peugeot – 5,0 литров, Сітгоёп – 4,9 литра, а Renault Koleos на газу тратил примерно 10 литров.

На зарядку электромобили остановились на въезде в Ровно. Уровень заряда батареи VW ID.4 упал на 89%, а показатель расхода составил 22 кВт-ч. Tesla Model 3 показала 30% заряда батареи и расход в 16,2 кВт-ч, Skywell – 34% и 18,2 кВт-ч/100 км пути, тогда как Model Y продемонстрировала 28% и 18 кВт-ч.

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Когда обе колонны достигли финальной точки назначения, VW ID.4 имел 10% остатка заряда батареи и показатель расхода на уровне 20,8 кВт, Tesla Model Y – 13% заряда и 16 кВт, Model 3 – 24% заряда батареи и 14,8 кВт-ч/100 км и Skywell – 26% заряда и 19,3 кВт-ч. Расход автомобилей с двигателями внутреннего сгорания проверили иначе.

Средний показатель расхода топлива у Skoda Octavia составил 5,3 литра бензина. Дизельные Сітгоёп и Peugeot показали одинаковый расход на уровне 5,1 и 5,2 л/100 км, тогда как газовый Renault Koleos потреблял на уровне 10 литров. Однако, чтобы наглядно проверить количество потребленного топлива, машины заправили до "полного".

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Газовый Renault использовал 51 литр LPG, Peugeot – 28,4 литра, Citroёn – 30 литров, а бензиновая Skoda – 28,8 литра. Точные данные по расходам и стоимости одного километра пути приведены в таблицах выше. В общем, самым экономичным электромобилем стала Tesla Model 3, стоимость одного км пути которой составляет 3,05 гривны. Кстати, сейчас стоимость 1 кВт электроэнергии на скоростной зарядной станции составляет 17 гривен.

Среди автомобилей с ДВС самыми экономичными оказались модели от Stellantis – кроссоверы от Peugeot и Сітгоёп, стоимость 1 километра пути в которых составляет 3,13 и 3,30 гривен соответственно. Также интересно, что газовый Renault Koleos опередил Tesla Model Y, тогда как чрезвычайно популярный в Украине Volkswagen ID.4 занял последнее место.