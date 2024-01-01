Сколько проедет электромобиль с разряженной батареей зимой: эксперимент

Условия теста достаточно просты: во всех электромобилях разряжают батарею до 0% и после этого начинают замерять расстояние, которое автомобиль сможет преодолеть своим ходом. Климат-контроль во всех авто был настроен одинаково.

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Информация о том, что батарея полностью разряжена, появляется в электромобилях несколько раньше, чем авто полностью остановится. Подобным образом в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания работает оповещение о необходимости заправки. В общем, для сравнения выбрали 16 моделей:

Zeekr 001 (RWD, 100 кВт-ч, 422 л.с.);

MG 4 (RWD, 64 кВт-ч, 210 л.с.);

Porsche Macan EV (AWD, 100 кВт-ч, 408 л.с.);

Jaguar I-Pace (AWD, 90 кВт-ч, 400 л.с.);

Hyundai IONIQ 5 (AWD, 74 кВт-ч, 306 л.с.);

Hyundai IONIQ 6 (AWD, 77 кВт-ч, 325 л.с.);

Hyundai IONIQ Electric (FWD, 28 кВт-ч, 120 л.с.);

Tesla Model 3 (RWD, 60 кВт-ч, 285 л.с.);

Maxus e-Deliver 3 (FWD, 50 кВт-ч, 160 л.с.);

Volkswagen ID.4 (RWD, 82 кВт-ч, 204 л.с.);

BYD Song + FlagShip (FWD, 87 кВт-ч, 218 л.с.);

Nissan Ariya (FWD, 90 кВт-ч, 242 л.с.);

Opel Corsa E (FWD, 50 кВт-ч, 136 л.с.);

Peugeot e-2008 (FWD, 50 кВт-ч, 136 л.с.);

BYD Denza N7 (AWD, 91 кВт-ч, 540 л.с.);

Tesla Model S 2015 (RWD, 70 кВт-ч, 315 л.с.);

В результате наименьшее расстояние проехала Denza N7 – всего-навсего 1,5 километра. К слову, после перезапуска этот электромобиль смог бы преодолеть еще несколько километров благодаря уникальной батарее BYD Dlade, однако команда “Первой Электрички” учитывала результат исключительно до первой остановки, чтобы все участники были в равных условиях.

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Вторым среди худших стал Hyundai IONIQ Electric, проехавший всего 3 километра. Это вполне ожидаемый результат, поскольку этот электромобиль имеет наименьшую батарею среди всех участвовавших в эксперименте авто.

В то же время лучшие показатели продемонстрировала Tesla Model 3, которая смогла преодолеть 39 километров с 0% заряда батареи. Финальные результаты всех остальных авто приведены в таблице выше.

Эксперимент “Первой Электрички” доказал, что большинство современных электромобилей могут доехать до ближайшей зарядной станции даже с “нулем” заряда батареи. Однако, результаты различных автомобилей достаточно существенно отличаются, поэтому владельцем электрических моделей следует тщательно планировать свой маршрут, чтобы не рисковать зря.