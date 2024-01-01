Продавці-конкуренти порівняли Renault Duster та Suzuki S-Cross: відео

Renault Duster 3-го покоління лише нещодавно дебютував в Україні. Водночас Suuzki S-Cross вже давно став однією з найпопулярніших моделей на ринку нових автомобілів. Обидва SUV представлені в кількох версіях.

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Зокрема, новинка від Renault пропонується у виконанні з дизельним 1,5-літровим двигуном в парі з шестиступеневою “механікою”, бензиновим чотирициліндровим турбомотором 1.3 TCe з семиступеневим “роботом”, або у гібридному виконанні.

48-вольтова м’яка гібридна силова установка складається з трициліндрового 1,2-літрового бензинового турбодвигуна з інтегрованим стартер-генератором, що працює в парі з механічною коробкою передач, а також батареї ємністю 0,8 кВт-год, що розміщена під сидінням пасажира попереду.

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В Україні Suzuki S-Cross доступний у бензиновому виконанні з 1,4-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом під назвою Boosterjet, або у версії з м’якою гібридною установкою на базі цього ж мотора з додатковим стартер-генератором.

Кросовер пропонується з шестиступеневою механічною КПП, або “автоматом” від Aisin з такою ж кількістю передач. Однак, автівки з “механікою” доступні лише з переднім приводом. Що стосується габаритних розмірів, Duster має 4343 мм у довжину, 1661 мм у висоту, 1813 мм у ширину та колісну базу у 2675 міліметрів.

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Водночас S-Cross має 4305/1585/1785 міліметрів у довжину, висоту й ширину відповідно, а також колісну базу у 2600 мм. Це означає, що модель від Suzuki дещо менша за конкурента від Renault. Заявлена вага S-Croos становить 1240 або 1340 кілограмів залежно від версії, тоді як Duster важить 1440 кг.

Підвіска автомобіля від японського виробника не вибаглива, адже має перевірені часом рішення – напівзалежну балку позаду та Макферсон попереду. Модель від Renault у різних версіях має різні варіанти ходової частини. Зокрема, передньопривідні версії мають балку позаду, тоді як повнопривідні – незалежну багатоважільну підвіску.

Електронні системи в обох авто також суттєво відрізняються. Наприклад, в Suzuki S-Cross система повного приводу керується за допомогою окремого селектору, який має 4 режими. Однак, вони змінюють не лише налаштування муфти повного приводу, а й двигуна, автоматичної коробки передач й додаткових асистентів.

У Renault Duster також є окрема шайба з 5 режимами, але вони відповідають за роботу виключно системи повного приводу. Кліренс моделі від французського виробника становить 210 мм для версій з моноприводом та 217 мм для повнопривідних авто. Водночас у Suzuki S-Cross цей показник дещо менший – всього 18 міліметрів, хоча й цього буде достатньо для більшості водіїв.

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Об’єми багажника у кросовері досить солідні: 411 літрів у повнопривідного Duster (542 л у версії з переднім приводом), а в S-Cross – 430 літрів. Цього простору цілком вистачить, аби взяти декілька великих валіз й навіть залишиться місце для інших речей.

Останній, але не менш важливий аспект – системи безпеки й допомоги водієві. Автівка від Renault може похизуватись парктроніками, системою моніторингу сліпих зон, звичайним круїз-контролем, датчиками світла та дощу, камерами кругового огляду, 6 подушками безпеки, а також підігрівом керма, передніх сидінь та лобового скла.

Suzuki S-Cross має сім подушок безпеки, системи попередження про виїзд та утримання в смузі руху, бездротову зарядку смартфона, технологію попередження про зіткнення й перехресний рух, систему моніторингу сліпих зон, а також адаптивний круїз-контроль, який доступний лише для гібридних версій й систему кругового огляду, яка наявна лише у флагманській комплектації.

Дисплей мультимедіа більший у Renault Duster й має 10,1 дюйма, тоді як японський кросовер отримав лише 9-дюймовий екран. В обох авто є підтримка бездротового під’єднання Apple CarPlay та Android Auto. Панель приладів у Suzuki аналогова з цифровим дисплеєм бортового комп’ютера, а в Renault цифрова з діагоналлю 7 дюймів.

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Детальніше дізнатись про інші відмінності кросоверів ви можете переглянувши відео вище. Загалом, Suzuki S-Cross та Renault Duster є гідними конкурентами у своєму сегменті. Ці кросовери мають високу надійність, непоганий рівень оснащення й досить схожі ціну та витрати пального.