Власники порівняли свої Tesla Model Y з Європи та битий VW ID.4 зі США: відео

Ці два електромобілі – конкурентами за класом та ціною. Вони мають високий попит серед українських покупців. Власне, саме тому команда “Першої Електрички” вирішила провести тестування автомобілів разом з їх власниками, але за умови, що вони поміняються машинами для обміну враженнями.

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На огляді була двомоторна Tesla Model Y Long Range, що має потужність в 389 кінських сил та вагу у 2000 кілограмів. Водночас повнопривідний ID.4 має 313 к.с. й 2100 кг маси. Відповідно до першої сотні Model Y розганяється всього за 5,2 секунди, тоді як електрокросовер VW – за 6,5 секунд. До слова, кліренс в автівок майже ідентичний: 185 мм у Tesla й 200 мм в ID.4, що є відмінним показником.

За габаритами VW ID.4 дещо поступається Tesla Model Y. Модель від німецького автовиробника має 4548 мм у довжину, 1852 мм в ширину й 1631 мм у висоту з колісною базою у 2771 мм. Габарити Model Y наступні: довжина – 4750 мм, ширина – 1920 мм, висота – 1623 мм, а колісна база – 2891 мм.

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Власник кросовера від Volkswagen Євген розповів, що зміг придбати автівку у США з мінімальними пошкодженнями за $12 500. Автівка мала легке пошкодження бампера, однак в момент ДТП подушки безпеки все ж спрацювали. Фінальна вартість з врахуванням доставки, оформлення та відновлення становила приблизно 21 тисячу доларів.

Проте, внаслідок ремонту майстрам довелось розібрати та відновити фару, тому, можливо, надалі з нею можуть виникнути потенційні проблеми. Водночас головною перевагою ID.4 з США над аналогічною автівкою з Китаю є нижча вартість та простіша процедура заміни зарядного порту на європейський стандарт.

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Річ у тім, що китайські електромобілі переважно оснащені зарядним портом типу GBT, тоді як в Європі поширені станції з конекторами типу CCS 2 Combo. Американський ID.4 оснащено портом CCS1, який технологічно є дуже близьким до європейського. Через це власнику не довелось замінювати чарджер, адже достатньо було лише замінити дроти та сам роз’єм. До слова, вартість такої роботи йому обійшлась приблизно в 700 доларів.

Водночас Tesla Model Y була придбана у 2022 році новою з салону в Німеччині за 57 000 євро. Наразі на ринку вживаних авто в Україні можна знайти екземпляри за ціною від 25 тисяч доларів, які також були пригнані з Європи й мають непоганий технічний стан. Цікаво, що автівка, яка була на тесті “Першої Електрички” є моделлю китайської збірки, тоді як “биток” ID.4 з США був зібраний в Німеччині.

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З відмінностей Tesla – мультимедіа не підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а також в ній відсутня навігація, але, з плюсів, керувати функціями авто можна за допомогою додатку в смартфоні. Це особливо корисно взимку, адже можна заздалегідь увімкнути клімат-контроль й прогріти салон.

Після тест-драйву обох авто виявили й інші недоліки. Зокрема, підвіска електрокросовера від Tesla є досить жорсткою на українських дорогах, а салон не відрізняється відмінною якістю збірки. Volkswagen ID.4 є більш комфортним, проте має дещо гіршу динаміку та менш ефективну рекуперацію.

Тест заряджання з непрогрітими батареями показав, що ID.4 здатен прийняти заряд потужністю всього в 60 кВт, тоді як батарея Model Y майже одразу продемонструвала показник у 80 кВт. Однак, час зарядки від 20 до 80% за звичайних умов в обох електромобілів майже однаковий й становить понад 20 хвилин.

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Фінальним стало порівняння багажних відділень обох кросоверів. Volkswagen каже, що ID.4 має 543 літри об’єму, тоді як в Model Y цей показник становить 850 літрів. Крім того, у Tesla також доступний передній багажник. В цьому аспекті, вона однозначно є фаворитом. Проте, загалом, це дві досить збалансовані автівки, що мають свої переваги та недоліки. Саме тому їх обирають різні категорії покупців.