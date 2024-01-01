Владельцы сравнили свои Tesla Model Y из Европы и "биток" VW ID4 из США: видео

Эти два электромобиля являются конкурентами по классу и по цене и пользуются высоким спросом среди украинских покупателей. Собственно, именно поэтому команда “Первой Электрички” решила провести тестирование автомобилей вместе с их владельцами, но при условии, что они поменяются ими для обмена впечатлениями.

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На обзоре была двухмоторная Tesla Model Y Long Range, имеющая мощность в 389 лошадиных сил и вес в 2000 килограммов. В то же время полноприводный ID.4 имеет 313 л.с. и 2100 кг массы. Согласно первой сотни Model Y разгоняется всего за 5,2 секунды, тогда как електрокросовер VW – за 6,5 секунд. К слову, клиренс у автомобилей почти идентичен: 185 мм у Tesla и 200 мм у ID.4, что является отличным показателем.

По габаритам VW ID.4 несколько уступает Tesla Model Y. Модель от немецкого автопроизводителя имеет 4548 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1631 мм в высоту с колесной базой в 2771 мм. Габариты Model Y следующие: длина – 4750 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1623 мм, а колесная база – 2891 мм.

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Владелец кроссовера от Volkswagen Евгений рассказал, что смог приобрести машину в США с минимальными повреждениями за $12 500. Автомобиль имел легкое повреждение бампера, однако в момент ДТП подушки безопасности все же сработали. Финальная стоимость с учетом доставки, оформления и восстановления составляла примерно 21 тысячу долларов.

Однако, в результате ремонта мастерам пришлось разобрать и восстановить фару, поэтому, возможно, в дальнейшем с ней могут возникнуть потенциальные проблемы. В то же время главным преимуществом ID.4 из США над аналогичной машиной из Китая является более низкая стоимость и простая процедура замены зарядного порта на европейский стандарт.

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Дело в том, что китайские электромобили преимущественно оснащены зарядным портом типа GBT, тогда как в Европе распространены станции с коннекторами типа CCS 2 Combo. Американский ID.4 оснащен портом CCS1, который технологически очень близок к европейскому. Поэтому владельцу не пришлось заменять чарджер, ведь достаточно было лишь заменить провода и сам разъем. К слову, стоимость такой работы ему обошлась примерно в 700 долларов.

В то же время Tesla Model Y была приобретена в 2022 году новой из салона в Германии за 57 000 евро. Сейчас на рынке подержанных авто в Украине можно найти экземпляры по цене от 25 тысяч долларов, которые также были пригнаны из Европы и имеют неплохое техническое состояние. Интересно, что машина, которая была на тесте “Первой Электрички” является моделью китайской сборки, тогда как “биток” ID.4 из США был собран в Германии.

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Из отличий Tesla – мультимедиа не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также в ней отсутствует навигация, но, из плюсов, управлять функциями авто можно с помощью приложения в смартфоне. Это особенно полезно зимой, ведь благодаря ему можно заранее включить климат-контроль и прогреть салон.

После тест-драйва обоих авто обнаружили и другие недостатки. В частности, подвеска электрокроссовера от Tesla является достаточно жесткой на украинских дорогах, а салон не отличается отличным качеством сборки. Volkswagen ID.4 является более комфортным, однако имеет несколько худшую динамику и менее эффективную рекуперацию.

Тест зарядки с непрогретыми батареями показал, что ID.4 способен принять заряд мощностью всего в 60 кВт, тогда как батарея Model Y почти сразу продемонстрировала показатель в 80 кВт. Однако, время зарядки от 20 до 80% при обычных условиях у обоих электромобилей почти одинаковое и составляет более 20 минут.

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Финальным стало сравнение багажных отделений обоих кроссоверов. Volkswagen говорит, что ID.4 имеет 543 литра объема, тогда как в Model Y этот показатель составляет 850 литров. Кроме того, у Tesla также доступен передний багажник. В этом аспекте, она однозначно является фаворитом. Однако, целом, это две достаточно сбалансированные машины, имеющие свои преимущества и недостатки. Именно поэтому их выбирают разные категории покупателей.