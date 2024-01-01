Продавцы-конкуренты сравнили Renault Duster и Suzuki S-Cross: видео

Renault Duster 3-го поколения лишь недавно дебютировал в Украине. В то же время Suuzki S-Cross уже давно стал одной из самых популярных моделей на рынке новых автомобилей. Оба SUV представлены в нескольких версиях.

Подробнее: В Украине начинают продавать новый Renault Duster: какая цена

В частности, новинка от Renault предлагается в исполнении с дизельным 1,5-литровым двигателем в паре с шестиступенчатой “механикой”, бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 1.3 TCe с семиступенчатым “роботом”, или в гибридном исполнении.

48-вольтовая мягкая гибридная силовая установка состоит из трехцилиндрового 1,2-литрового бензинового турбодвигателя с интегрированным стартер-генератором, работающий в паре с механической коробкой передач, а также батареи емкостью 0,8 кВт-ч, размещенной под сиденьем пассажира впереди.

Раньше можно было покупать самую дешевую “цивилку” от любой страховой. Ведь в случае ДТП средства выплачивала компания другого автовладельца. Теперь выплачивает возмещение та компания, у которой приобрел полис. Поэтому страховую нужно выбирать не только по цене полиса, но и по ее репутации на рынке. Страховая компания ARX - один из лидеров рынка в Украине, имеет 30-летний опыт и принадлежит крупному канадскому холдингу. Рекламная информация

В Украине Suzuki S-Cross доступен в бензиновом исполнении с 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом под названием Boosterjet, или в версии с мягкой гибридной установкой на базе этого же мотора с дополнительным стартер-генератором.

Кроссовер предлагается с шестиступенчатой механической КПП, или “автоматом” от Aisin с таким же количеством передач. Однако, машины с “механикой” доступны лишь с передним приводом. Что касается габаритных размеров, Duster имеет 4343 мм в длину, 1661 мм в высоту, 1813 мм в ширину и колесную базу в 2675 миллиметров.

Также интересно: Чем интересен гибридный Suzuki Vitara: плюсы и минусы

В то же время S-Cross имеет 4305/1585/1785 миллиметров в длину, высоту и ширину соответственно, а также колесную базу в 2600 мм. Это означает, что модель от Suzuki несколько меньше конкурента от Renault. Заявленный вес S-Croos составляет 1240 или 1340 килограммов в зависимости от версии, тогда как Duster весит 1440 кг.

Подвеска автомобиля от японского производителя не прихотлива, ведь имеет проверенные временем решения – полузависимую балку сзади и Макферсон впереди. Модель от Renault в разных версиях имеет различные варианты ходовой части. В частности, переднеприводные версии имеют балку сзади, тогда как полноприводные – независимую многорычажную подвеску.

Электронные системы в обоих авто также существенно отличаются. Например, в Suzuki S-Cross система полного привода управляется с помощью отдельного селектора, который имеет 4 режима. Однако, они меняют не только настройки муфты полного привода, но и двигателя, автоматической коробки передач и дополнительных ассистентов.

В Renault Duster также есть отдельная шайба с 5 режимами, но они отвечают за работу исключительно системы полного привода. Клиренс модели от французского производителя составляет 210 мм для версий с моноприводом и 217 мм для полноприводных авто. В то же время у Suzuki S-Cross этот показатель несколько меньше – всего 18 миллиметров, хотя и этого будет достаточно для большинства водителей.

Также на тему: Volkswagen ID.4 или BYD Sea Lion 07: сравнение электромобилей в украинских условиях

Объемы багажника у кроссовера довольно солидные: 411 литров у полноприводного Duster (542 л у версии с передним приводом), а у S-Cross – 430 литров. Этого пространства вполне хватит, чтобы взять несколько больших чемоданов и даже останется место для других вещей.

Последний, но не менее важный аспект – системы безопасности и помощи водителю. Автомобиль от Renault может похвастаться парктрониками, системой мониторинга слепых зон, обычным круиз-контролем, датчиками света и дождя, камерами кругового обзора, 6 подушками безопасности, а также подогревом руля, передних сидений и лобового стекла.

Suzuki S-Cross имеет семь подушек безопасности, системы предупреждения о выезде и удержания в полосе движения, беспроводную зарядку смартфона, технологию предупреждения о столкновении и перекрестном движении, систему мониторинга слепых зон, а также адаптивный круиз-контроль, который доступен только для гибридных версий и систему кругового обзора, но она имеется только во флагманской комплектации.

Дисплей мультимедиа больше в Renault Duster и имеет 10,1 дюйма, тогда как японский кроссовер получил только 9-дюймовый экран. В обоих авто есть поддержка беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Панель приборов у Suzuki аналоговая с цифровым дисплеем бортового компьютера, а у Renault цифровая с диагональю 7 дюймов.

Читайте также: Владельцы сравнили свои Tesla Model Y из Европы и битый VW ID.4 из США

Подробнее узнать о других отличиях кроссоверов вы можете просмотрев видео выше. В целом, Suzuki S-Cross и Renault Duster являются достойными конкурентами в своем сегменте. Эти кроссоверы имеют высокую надежность, неплохой уровень оснащения и достаточно похожи цену и расход топлива.