Чем интересен гибридный Suzuki Vitara: плюсы и минусы

Денис Василенко – автор YouTube-каналов “Первая Электричка” и “Идеальное Авто”, и Сергей Матусяк – главный редактор сайта Auto 24, протестировали динамику, практичность, а также электронные ассистенты авто, которые, к слову, доступны покупателям начиная со средней комплектации.

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Стоит также отметить, что Vitara Hybrid является одним из самых доступных кроссоверов в сегменте B-SUV, который оснащается системой полного привода. К тому же автомобиль является представителем моделей так называемого “начального уровня”, поэтому может стать идеальным вариантом для тех, кто впервые хочет попробовать как это – управлять кроссовером.

В то же время система мягкого гибрида делает машину достаточно экономичной, ведь средний расход топлива составляет в районе 6,5 л/100 км. Несмотря на это, назвать Vitara Hybrid медленной также достаточно сложно, ведь четырехцилиндровый 1,4-литровый турбодвигатель Boosterjet в паре со стартер-генератором обеспечивают мощность в 129 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента.

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Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Такая комбинация в результате обеспечивает неплохую динамику и плавность хода. Проверка динамики показала, что до сотни кроссовер с системой полного привода Allgrip разгоняется за 10,1 секунды.

Переднеприводная версия несколько быстрее и достигает этой отметки примерно за 9,5 секунды. Довольно неплохой результат для кроссовера весом 1344 килограмм. К слову, Suzuki говорит, что кузов авто не имеет оцинковки, однако проходит гальваническую обработку, что должно положительно повлиять на его устойчивость к коррозии.

Габаритные размеры модели следующие: длина – 4185 мм, ширина – 1775 мм, высота 1595 мм. Колесная база составляет 2500 миллиметров. Это означает, что Suzuki Vitara Hybrid достаточно небольшой кроссовер и найти место для его парковки на узких улицах города не так уж и трудно. Несмотря на это, такая компактность не оказала негативного влияния на объем багажника, который составляет 375 литров.

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Сначала может показаться что это немного, однако, стандартный тест с чемоданами доказывает, что путешествовать с большим количеством вещей на Suzuki Vitara Hybrid вполне возможно. Багажное отделение имеет ширину в 1031 мм, высоту до полочки – 410 мм и длину в 717 мм. Последний показатель можно увеличить до 1651 миллиметра, если сложить задний ряд сидений.

Приятной опцией для водителей является система keyless на крышке багажника. К слову, она редко встречается даже на большинстве значительно более дорогих авто. Клиренс также солидный: как показали тесты – около 200 мм. По цене Suzuki Vitara Hybrid, стоит отметить, что на рынке Украины модель представлена в двух комплектациях: средней GL + и флагманской GLX.

Это означает, что оба уровня оснащения предлагают широкий перечень опций. Стоимость комплектации GL+ начинается с 932 900 гривен, а GLX – 1 002 900 грн, что по текущему обменному курсу эквивалентно 22 114 и 23 773 долларов соответственно. Топовая версия отличается от среднего уровня оснащения наличием панорамы и некоторых электронных ассистентов. Таким образом, Suzuki Vitara Hybrid остается одной из самых доступных моделей в своем классе.

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За рулем автомобиля достаточно комфортно, однако без компромиссов не обошлось. Модель является представителем бюджетного класса, поэтому не могу похвастаться отличной шумо- и виброизоляцией. Однако, ожидать подобного от конкурентов Vitara также не стоит.

Электронные ассистенты, такие как мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе работают вполне прогнозируемо и понятно. К тому же их наличие в таком недорогом автомобиле это уже достаточно существенный плюс.

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В общем, Suzuki Vitara Hybrid – это доступное авто, которое имеет эффективные системы полного привода и мягкого гибрида. Именно поэтому, этот кроссовер станет достаточно неплохим вариантом для тех, кто ищет экономичное авто со всеми необходимыми опциями за небольшую стоимость.