Кто экономнее – автопилот или настоящий водитель: эксперимент

Интересно, что для эксперимента выбрали ровный участок дороги между Житомиром и Звягелем. Для своего сравнения эксперты выбрали большое количество электромобилей и объединили их в три команды, в частности, в тесте участвовали:

две одинаковые Tesla Model Y (AWD, 389 л.с., 75 кВт-ч);

две идентичных Hyundai Kona Electric (FWD, 204 л.с., 64 кВт-ч);

Volvo EX30 (RWD, 272 л.с., 69 кВт-ч);

BYD Song Plus Champion Edition (FWD, 218 л.с., 87 кВт-ч).

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Первыми стартовали две Kona Electric, батареи которых были заряжены до 80%. По условиям испытания, белая машина преодолевала весь маршрут на адаптивном круиз-контроле, тогда как серая управлялась непосредственно водителем.

После половину пути они “поменялись ролями”, чтобы каждая машина прошла одинаковый отрезок. По объездной дороге вокруг Житомира электромобили двигались со скоростью 70 км/ч, тогда как на трассе – 120 км/ч.

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Бортовые компьютеры всех автомобилей были обновлены перед стартом маршрута. Впоследствии обе Tesla с идентичным зарядом батареи выехали по подобной схеме. Как отметил автор канала Денис Василенко, сначала планировалось привлечь к тесту сразу 4 пары идентичных автомобилей, однако, по веским причинам два других авто - BYD Song Plus и Volvo EX30, не смогли присоединиться к эксперименту.

Именно поэтому, две имеющиеся машины объединили в одну команду. К тому же эти машины испытали иначе. Volvo преодолела под управлением автопилота расстояние до Звягеля, а обратный маршрут прошла уже под управлением водителя. Соответственно в случае с BYD поступили противоположным образом. Кроме того, батарея EX30 была заряжена до 80%, а Song – 94%.

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После того, как все машины преодолели маршрут и вернулись в точку старта, их снова подключили на зарядку, чтобы сравнить расходы по данным бортовых компьютеров, и показатели зарядных станций. В результате, белый Hyundai Kona показал средние расходы в районе 18,1 кВт-ч, тогда как серый автомобиль продемонстрировал более низкий показатель в районе 17,6 кВт. Уровень заряда в финале эксперимента составил 29 и 30% соответственно.

В то же время в заезде между двумя Tesla оказалось, что белая Model Y, что двигалась на адаптивном круизе показала 35% заряда и 16,6 кВт-ч, тогда как серый автомобиль, которым управлял водитель – 17,1 кВт-ч и 31% заряда. Это означает, что в отличие от Kona, в Tesla адаптивный круиз-контроль оказался гораздо экономичнее.

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BYD Song Champion имел достаточно большую разницу расходов: 21,5 кВт-ч с водителем за рулем и 26,2 кВт-ч в режиме ACC. У Volvo ситуация противоположная – 19,0 кВт с адаптивным круизом и 18,6 кВт-ч с водителем. Подытоживая можно сказать, что автопилот все же несколько повышает расход электромобиля, однако, в большинстве случаев, эта разница будет почти незаметна.