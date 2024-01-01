Хто економніше – автопілот чи справжній водій: експеримент

Цікаво, що для експерименту обрали рівну ділянку дороги між Житомиром та Звягелем. Для свого порівняння експерти обрали велику кількість електромобілів й об’єднали їх в три команди, зокрема, в тесті брали участь:

дві однакові Tesla Model Y (AWD, 389 к.с., 75 кВт-год);

дві ідентичних Hyundai Kona Electric (FWD, 204 к.с., 64 кВт-год);

Volvo EX30 (RWD, 272 к.с., 69 кВт-год);

BYD Song Plus Champion Edition (FWD, 218 к.с., 87 кВт-год).

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Першими стартували дві Kona Electric, батареї яких були заряджені до 80%. За умовами випробування, біла автівка долала весь маршрут на адаптивному круїз-контролі, тоді як сіра керувалась безпосередньо водієм.

Після половину шляху вони “помінялись ролями”, щоб кожна машина пройшла однаковий відрізок. По об'їзній дорозі навколо Житомира електромобілі рухались зі швидкістю 70 км/год, тоді як на трасі – 120 км/год.

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Бортові комп’ютери усіх автомобілів були оновлені перед стартом маршруту. Згодом обидві Tesla з ідентичним зарядом батареї виїхали за подібною схемою. Як зазначив автор каналу Денис Василенко, спершу планувалось залучити до тесту одразу 4 пари ідентичних автомобілів, проте, через вагомі причини два інших авто - BYD Song Plus та Volvo EX30, не змогли доєднатись до експерименту.

Саме тому, дві наявні автівки об’єднали в одну команду. До того ж ці автівки випробували інакше. Volvo подолала під керуванням автопілота відстань до Звягеля, а зворотній маршрут пройшла вже під керуванням водія. Відповідно у випадку з BYD вчинили протилежним чином. Окрім того, батарея EX30 була заряджена до 80%, а Song – 94%.

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Після того, як усі автівки подолали маршрут й повернулись в точку старту, їх знову підключили на зарядку, аби порівняти витрати за даними бортових комп’ютерів, та показники зарядних станцій. В результаті, білий Hyundai Kona показав середні витрати в районі 18,1 кВт-год, тоді як сірий автомобіль продемонстрував нижчий показник в районі 17,6 кВт. Рівень заряду в фіналі експерименту становив 29 й 30% відповідно.

Водночас в заїзді між двома Tesla виявилось, що біла Model Y, що рухалась на адаптивному круїзі показала 35% заряду та 16,6 кВт-год, тоді як сірий автомобіль, яким керував водій – 17,1 кВт-год й 31% заряду. Це означає, що на відміну від Kona, у Tesla адаптивний круїз-контроль виявився набагато економічнішим.

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BYD Song Champion мав досить велику різницю витрат: 21,5 кВт-год з водієм за кермом й 26,2 кВт-год у режимі ACC. У Volvo ситуація протилежна – 19,0 кВт з адаптивним круїзом й 18,6 кВт-год з водієм. Підсумовуючи можна сказати, що автопілот все ж дещо підвищує витрати електромобіля, однак, у більшості випадків, ця різниця буде майже непомітна.