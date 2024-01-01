Бензин, дизель, газ, гибрид или электро: какое авто экономнее в городе

Ранее владельцы автомобилей с электрическим, дизельным, бензиновым приводом и ГБО уже протестировали расходы на трассе. На этот раз эти и другие авто (включая два вида гибридов) провели подобный эксперимент в Киеве, в условиях пробок и тяжелых переездов в час пик.

Пробег предусматривал несколько заездов на разную дистанцию со сравнением показателей расходов по данным бортовых компьютеров авто, а также финального – после зарядки и заправки до полного бака.

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На этот раз во время съемок сюжета на YouTube канале “Первой Электрички” число участников значительно расширили до 18 автомобилей. Команду электромобилей представляли следующие модели:

Peugeout e-2008 (FWD; 54,8 кВт-ч; 156 л.с.; 1548 кг);

Tesla Model S (RWD; 85 кВт-ч; 362 л.с.; 2100 кг);

Volkswagen ID.4 (RWD; 82 кВт-ч; 204 л.с.; 2124 кг);

BYD Song Plus Champion (FWD; 87 кВт-ч; 218 л.с.; 2050 кг);

Toyota bZ4x (AWD; 72 кВт-ч; 218 л.с.; 2005 кг);

Zeekr 001 (AWD; 86 кВт-ч; 544 л.с.; 2350 кг);

Tesla Model Y LR (AWD; 75 кВт-ч; 389 л.с.; 2054 кг);

BYD Tang (AWD; 108 кВт-ч; 517 л.с.; 2560 кг);

Hyundai Kona EV 2019 (FWD; 64 кВт-ч; 240 л.с.; 1520 кг).

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Кроме них, также были модели с классическими двигателями внутреннего сгорания, мягкие и плагин-гибриды:

DS 7 (PHEV – 1,6-литровый бензин + 14,2 кВт-ч; AWD; 300 л.с.; 1825 кг);

Toyota Prius (PHEV 1,8 литра бензин + 8 кВт-ч; FWD; 122 л.с.; 1520 кг);

Hyundai Kona (HEV – 1,6-литровый бензин; FWD; 141 л.с.; 1685 кг);

Jeep Avenger (MHEV – 1,2 литра бензин; FWD; 100 л.с.; 1288 кг);

Renault Koleos (2,5 литра: бензин/ ГБО 4-го поколения; FWD; 171 л.с.; 1817 кг);

Renault Fluence (1,6 литра: бензин/ ГБО; FWD; 110 л.с.; 1253 кг);

Opel Grandland BHDi (1,5-литровый дизель; FWD; 130 л.с.; 1523 кг);

Peugeot 3008 HDi (2,0-литровый дизель; FWD; 150 л.с.; 1550 кг);

Audi Q8 TDI (3,0 литра дизель; AWD; 286 л.с.; 2220 кг).

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После того, как автомобили преодолели 17 километров пути, команда сравнила показатели расхода. Стоит сразу заметить, что все автомобили стартовали холодными и этот заезд был имитацией классической утренней поездки на работу. К слову, на пути колонны случился небольшой затор, поэтому эти результаты будут действительно показательными. Все данные приведены в таблице ниже.

Наименее экономными среди участников стали Tesla Model S и Audi Q8 с расходами 31,9 кВт и 12,3 л/100 км соответственно. После второго заезда данные были другие: расходы автомобилей уменьшились, ведь они двигались преимущественно в трассовом режиме.

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Самым экономным среди электромобилей оказался Peugeot e-2008, который показал 15 кВт, а среди автомобилей с ДВС – плагин-гибридный Toyota Prius: его расходы составляли всего 1,8 литра/100 км. В то же время наименее энергоэффективным EV стал достаточно популярный в Украине Volkswagen ID.4, который показал расходы в 23,9 кВт-ч, тогда как среди классических авто больше всего тратил Audi Q8 – примерно 10,8 л/100 км.

Третий пробег на 23 километра показал, что лидер по экономичности изменился только среди электромобилей. Им стал Hyundai Kona EV со средним расходом в 14,7 кВт-ч. Среди автомобилей с ДВС лучший показатель еще раз продемонстрировал Toyota Prius с расходами 2,8 л/100 км.

Суммарные результаты, сформированы по показателям данных из всех поездок, указывают на то, что самым экономным оказался Toyota Prius PHEV – стоимость одного километра пути на этом автомобиле составляет всего 1,9/2,6 грн, в зависимости от типа зарядной станции.

Среди электромобилей лидером стал Hyundai Kona EV, стоимость километра пути у которого составляет 0,99/2,96/3,65 грн соответственно. Все остальные результаты приведены в общих таблицах выше.