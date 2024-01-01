Бензин, дизель, газ, гібрид чи електро: яке авто економніше у місті

Раніше власники автомобілів з електричним, дизельним, бензиновим приводом та ГБО вже протестували витрати на трасі. Цього разу ці та інші авто (включаючи два види гібридів) провели подібний експеримент в місті Києві, в умовах заторів та важких переїздів в годину пік.

Пробіг передбачав декілька заїздів на різну дистанцію з порівнянням показників витрат за даними бортових комп’ютерів авто, а також фінального – після заряджання та заправки до повного бака.

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Цього разу під час знімання сюжету на YouTube каналі “Першої Електрички” число учасників значно розширили аж до 18 автомобілів. Команду електромобілів представляли наступні моделі:

Peugeout e-2008 (FWD; 54,8 кВт-год; 156 к.с.; 1548 кг);

Tesla Model S (RWD; 85 кВт-год; 362 к.с.; 2100 кг);

Volkswagen ID.4 (RWD; 82 кВт-год; 204 к.с.; 2124 кг);

BYD Song Plus Champion (FWD; 87 кВт-год; 218 к.с.; 2050 кг);

Toyota bZ4x (AWD; 72 кВт-год; 218 к.с.; 2005 кг);

Zeekr 001 (AWD; 86 кВт-год; 544 к.с.; 2350 кг);

Tesla Model Y LR (AWD; 75 кВт-год; 389 к.с.; 2054 кг);

BYD Tang (AWD; 108 кВт-год; 517 к.с.; 2560 кг);

Hyundai Kona EV 2019 (FWD; 64 кВт-год; 240 к.с.; 1520 кг).

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Окрім них, також були моделі з класичними двигунами внутрішнього згорання, м’які та плагін-гібриди:

DS 7 (PHEV – 1,6-літровий бензин + 14,2 кВт-год; AWD; 300 к.с.; 1825 кг);

Toyota Prius (PHEV 1,8 літра бензин + 8 кВт-год; FWD; 122 к.с.; 1520 кг);

Hyundai Kona (HEV – 1,6-літровий бензин; FWD; 141 к.с.; 1685 кг);

Jeep Avenger (MHEV – 1,2 літра бензин; FWD; 100 к.с.; 1288 кг);

Renault Koleos (2,5 літра: бензин/ ГБО 4-го покоління; FWD; 171 к.с.; 1817 кг);

Renault Fluence (1,6 літра: бензин/ ГБО; FWD; 110 к.с.; 1253 кг);

Opel Grandland BHDi (1,5-літровий дизель; FWD; 130 к.с.; 1523 кг);

Peugeot 3008 HDi (2,0-літровий дизель; FWD; 150 к.с.; 1550 кг);

Audi Q8 TDI (3,0 літра дизель; AWD; 286 к.с.; 2220 кг).

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Після того, як автомобілі подолали 17 кілометрів шляху, команда порівняла показники витрат. Варто одразу зауважити, що усі автомобілі стартували холодними й цей заїзд був імітацією класичної ранкової поїздки на роботу. До слова, на шляху колони трапився невеликий затор, тому ці результати будуть справді показовими. Усі дані наведені в таблиці нижче.

Найменш економними серед учасників стали Tesla Model S та Audi Q8 з витратами 31,9 кВт та 12,3 л/100 км відповідно. Після другого заїзду дані були інші: витрати автівок зменшились, адже вони рухались переважно в трасовому режимі.

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Найекономнішим серед електромобілів виявився Peugeot e-2008, який показав 15 кВт, а серед автівок з ДВЗ – плагін-гібридний Toyota Prius: його витрати становили всього 1,8 літра/100 км. Водночас найменш енергоефективним EV став досить популярний в Україні Volkswagen ID.4, який показав витрати у 23,9 кВт-год, тоді як серед класичних авто найбільше витрачав Audi Q8 – приблизно 10,8 л/100 км.

Третій пробіг на 23 кілометри показав, що лідер з економічності змінився лише серед електромобілів. Ним став Hyundai Kona EV з середніми витратами в 14,7 кВт-год. Серед автівок з ДВЗ найкращий показник ще раз продемонстрував Toyota Prius з витратами 2,8 л/100 км.

Сумарні результати, сформовані за показниками даних з усіх поїздок, вказують на те, що найекономнішим виявився Toyota Prius PHEV – вартість одного кілометра шляху на цьому автомобілі становить всього 1,9/2,6 грн, залежно від типу зарадної станції.

Серед електромобілів лідером став Hyundai Kona EV, вартість кілометра шляху в якого становить 0,99/2,96/3,65 грн відповідно. Всі інші результати наведені в загальних таблицях вище.