Тест гальмування та розгону популярних в Україні електромобілів показав неочікувані результати

Для порівняння команда обрала наступні автомобілі:

- Volkswagen e-Golf (FWD, 136 к.с., 36 кВт-год);

- Tesla Model Y Longe Range (AWD, 389 к.с., 75 кВт-год);

- Skywell ET5 (FWD, 204 к.с., 86 кВт-год);

- Honda M-NV (FWD, 164 к.с., 61 кВт-год);

- BYD Song Plus (FWD, 215 к.с., 87 кВт-год);

- Volkswagen ID.3 (RWD, 204 к.с., 57 кВт-год);

- Zeekr 001 FL (RWD, 422 к.с., 100 кВт-год);

- BYD Song L (AWD, 517 к.с., 87 кВт-год);

- Porsche Taycan 4S Cross Turismo (AWD, 570 к.с., 95 кВт-год);

- Volkswagen ID.4 Prime (AWD, 313 к.с., 87 кВт-год);

- BYD Tang (AWD, 517 к.с., 108 кВт-год).

Спершу автівки перевірили в тесті на розгін 0-100 км/год з 50% рівнем заряду батарей. Серед моноприводних авто найшвидшим виявився Zeekr 001. Автовиробник заявляв, що час його розгону до першої сотні становить 6,0 секунди. Водночас автомобіль з напіврозрядженою батареєю досягнув цієї відмітки за 6,14 секунди.

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Серед повнопривідних автівок очікувано лідерство здобув Porsche Taycan 4S Cross Turismo. “За паспортом” електромобіль долає 0-100 за 3,8 секунди, проте з 50% зарядом батареї зробив це за 3,84 секунди, що можна вважати справді чудовим результатом. Показники розгону інших автівок наведені в таблиці нижче.

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Після цього випробування електромобілі поїхали на зарядку, аби зарядити акумулятори до 100%. Це було потрібно для наступного тесту, який охоплює розгін до 100 км/год з водієм та з чотирма людьми в салоні. В такому порівнянні різниця в динаміці стала помітна одразу.

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Електричний Golf спершу показав результат в 9,3 секунди, а з чотирма людьми на борту – 10,82 секунди. Водночас Model Y продемонструвала 4,92 й 5,59 секунди; Honda M-NV – 8,81 та 9,78 с.; Skywell – 8,33 й 9,47 секунди; ID.3 – 7,8 та 8,90 секунди; Zeekr – 6,14/6,29 с.; BYD Song L – 4,37 й 4,88 секунди; Porsche Taycan 4S Cross Turismo – 3,79/4,27 секунди; BYD Tang – 4,55 й 4,96 секунди, ID.4 – 6,21/6,92 с.; BYD Song Plus – 7,82 й 8,67 секунди відповідно.

Фінальним випробуванням стала перевірка гальмівного шляху. Для цього швидкість автівок була на рівні 60 км/год та 40 км/год. Таким чином команда “Першої Електрички” зімітувала міський режим руху. З 60 до 0 км/год e-Golf зупинився за 13,12 метра, Skywell – 14,01 м, M-NV – за 14,44 м, ID.3 – 14,04 м, Model Y – 13,20 м, Taycan – 13,18 м, Zeekr – 13,48, Song L – 13,16 метра, BYD Tang – 13,37 м, ID.4 – 12,54 м, а BYD Song Plus лише за 14,17 метра.

Ці дані, показник на швидкості 40 км/год, а також інформація про комплекти гуми, в які були “взуті” тестові автомобілі наведені у таблиці вище. Загалом, найкращий результат в тесті показав Volkswagen ID.4 Prime з результатом 12,54 метра на швидкості 60 км/год та 5,59 м на швидкості 40 км/год. При тому, що у нього позаду – барабанні гальма, а у конкурентів – дискові.