Тест торможения и разгона популярных в Украине электромобилей показал неожиданные результаты

Для сравнения команда выбрала следующие автомобили:

- Volkswagen e-Golf (FWD, 136 л.с., 36 кВт-ч);

- Tesla Model Y Longe Range (AWD, 389 л.с., 75 кВт-ч);

- Skywell ET5 (FWD, 204 л.с., 86 кВт-ч);

- Honda M-NV (FWD, 164 л.с., 61 кВт-ч);

- BYD Song Plus (FWD, 215 л.с., 87 кВт-ч);

- Volkswagen ID.3 (RWD, 204 л.с., 57 кВт-ч);

- Zeekr 001 FL (RWD, 422 л.с., 100 кВт-ч);

- BYD Song L (AWD, 517 л.с., 87 кВт-ч);

- Porsche Taycan 4S Cross Turismo (AWD, 570 л.с., 95 кВт-ч);

- Volkswagen ID.4 Prime (AWD, 313 л.с., 87 кВт-ч);

- BYD Tang (AWD, 517 л.с., 108 кВт-ч).

Сначала машины проверили в тесте на разгон 0-100 км/ч с 50% уровнем заряда батарей. Среди моноприводных авто самым быстрым оказался Zeekr 001. Автопроизводитель заявлял, что время его разгона до первой сотни составляет 6,0 секунды. В то же время автомобиль с полуразряженной батареей достиг этой отметки за 6,14 секунды.

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Среди полноприводных автомобилей ожидаемо лидерство получил Porsche Taycan 4S Cross Turismo. “По паспорту” электромобиль преодолевает 0-100 за 3,8 секунды, однако с 50% зарядом батареи сделал это за 3,84 секунды, что можно считать действительно замечательным результатом. Показатели разгона других автомобилей приведены в таблице ниже.

После этого испытания электромобили поехали на зарядку, чтобы зарядить аккумуляторы до 100%. Это было нужно для следующего теста, который охватывает разгон до 100 км/ч с водителем и с четырьмя людьми в салоне. В таком сравнении разница в динамике стала заметна сразу.

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Электрический Golf сначала показал результат в 9,3 секунды, а с четырьмя людьми на борту – 10,82 секунды. В то же время Model Y продемонстрировала 4,92 и 5,59 секунды; Honda M-NV – 8,81 и 9,78 с.; Skywell – 8,33 и 9,47 секунды; ID.3 – 7,8 и 8,90 секунды; Zeekr – 6,14/6,29 с.;,BYD Song L – 4,37 и 4,88 секунды; Porsche Taycan 4S Cross Turismo – 3,79/4,27 секунды; BYD Tang – 4,55 и 4 0 96 секунды, ID.4 – 6,21/6,92 с.; BYD Song Plus – 7,82 и 8,67 секунды соответственно.

Финальным испытанием стала проверка тормозного пути. Для этого скорость автомобилей была на уровне 60 км/ч и 40 км/ч. Таким образом команда “Первой Электрички” сымитировала городской режим движения. С 60 до 0 км/ч e-Golf остановился за 13,12 метра, Skywell – 14,01 м, M-NV – за 14,44 м, ID.3 – 14,04 м, Model Y – 13,20 м, Taycan – 13,18 м, Zeekr – 13,48, Song L – 13,16 метра, BYD Tang – 13,37 м, ID.4 – 12,54 м, а BYD Song Plus лишь за 14,17 метра.

Эти данные, показатель на скорости 40 км/ч, а также информация о комплектах резины, в которые были “обуты” тестовые автомобили приведены в таблице выше. В целом, лучший результат в тесте показал Volkswagen ID.4 Prime с результатом 12,54 метра на скорости 60 км/ч и 5,59 м на скорости 40 км/ч.