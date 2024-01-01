Первый электромобиль Suzuki является близким братом Toyota bZ

Как сообщает Carscoops, несмотря на то, что модель будут собирать в Индии, компания Suzuki планирует экспортировать ее другие рынки. Подобный план имеет Toyota относительно сестринского электрического кроссовера bZ, который еще не представили.

Подробнее: Suzuki и Toyota будут выпускать электрический кроссовер для всего мира

Suzuki eVitara имеет очень мало общего с текущей бензиновой Vitara, ведь базируется на платформе Suzuki Heartect-e EV и почти на 100 мм длиннее существующего автомобиля с общей длиной в 4275 мм и колесной базой в 2700 миллиметров.

Базовая версия электромобиля будет предлагать 49 кВт-ч с двигателем мощностью 144 л.с. (106 кВт), который приводит в движение передние колеса. Вариант с батареей емкостью 61 кВт-ч увеличивает мощность до 174 л.с. (128 кВт), сохраняя крутящий момент на уровне 190 Нм. Кроме этого, покупатели также могут выбрать полноприводный вариант, имеющий 184 “лошадки” и 300 Нм (135 кВт). Компания не обнародовала данных о диапазоне eVitara на одном заряде.

Интерьер выглядит удивительно небюджетным благодаря качественным материалам и совмещенным дисплеям, которые покрывают две трети торпедо. Они выполняют роде цифровой панели приборов и экрана мультмедиа соответственно. Suzuki говорит, что салон имеет прочные на вид покрытия, чтобы отразить тему “высоких технологий и приключений”.

Также интересно: Suzuki Jimny превратили во вместительный кемпер с раскладной крышей

Помочь с этим должна также система Suzuki Allgrip-e, включающая режим Trail, который использует тормоза, чтобы имитировать работу традиционного дифференциала ограниченного трения. Производство eVitara начнется на заводе Suzuki Motor Gujarat в Индии весной 2025 года, а продажи в Европе, Индии и Японии начнутся летом.