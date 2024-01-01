Suzuki Jimny превратили во вместительный кемпер с раскладной крышей

Suzuki Jimny не лучший вариант для переоборудования в кемпер, однако мастера White House Camper нашли способ как это исправить. Они разработали систему складной крыши, которая позволяет создать комфортное спальное место для двух человек.

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Как передает Carscoops, дополнение рассчитано только на 5-местный вариант внедорожника. Прототип переоборудованной модели дебютирует на Tokyo Camper Show 20 июля. Сообщается, что этот Jimny будет первым в мире с интегрированной системой выдвижной крыши.

Разработчики говорят, что модификация добавляет 145-150 мм к высоте Suzuki. Вероятно, система также требует вырезания оригинальной крыши, пассажиры могли попасть в палатку на крыше изнутри автомобиля вместо традиционного способа использования лестницы.

В развернутом состоянии выдвижная крыша значительно увеличивает внутреннее пространство Jimny, облегчая свободное передвижение в салоне. Отмечается, что в палатке могут спать двое взрослых, а электрический механизм облегчает развертывание системы, когда Jimny достигает нужного места для кемпинга.

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Компания еще не решила, будет ли она предлагать свою разработку на различных мировых рынках, однако тот факт, что они создали рабочий прототип, подталкивает к мысли, что модификация может быть предложена на рынках, где продается пятидверный Jimny.