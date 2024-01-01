Suzuki Jimny перетворили на місткий кемпер з розкладним дахом

Suzuki Jimny не найкращий варіант для переобладнання в кемпер, проте майстри White House Camper знайшли спосіб як це виправити. Вони розробили систему складного даху, яка дозволяє створити комфортне спальне місце для двох людей.

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Як передає Carscoops, доповнення розраховане лише на 5-місний варіант позашляховика. Прототип переобладнаної моделі дебютує на Tokyo Camper Show 20 липня. Повідомляється, що цей Jimny буде першим у світі з інтегрованою системою висувного даху.

Розробники кажуть, що модифікація додає 145-150 мм до висоти Suzuki. Ймовірно, система також вимагає вирізання оригінального даху, пасажири мали змогу потрапити в намет на даху зсередини автомобіля замість традиційного способу використання драбини.

У розгорнутому стані висувний дах значно збільшує внутрішній простір Jimny, полегшуючи вільне пересування в салоні. Зазначається, що у наметі можуть спати двоє дорослих, а електричний механізм полегшує розгортання системи, коли Jimny досягає потрібного місця для кемпінгу.

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Компанія ще не вирішила, чи буде вона пропонувати свою розробку на різних світових ринках, проте той факт, що вони створили робочий прототип, підштовхує до думки, що модифікація може бути запропонована на ринках, де продається п’ятидверний Jimny.