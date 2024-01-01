Suzuki припинить продаж 4 моделей в Європі

Як передає Carscoops, екологічні норми, запроваджені в ЄС та Великій Британії, підштовхнули Suzuki виключити чотири моделі зі своєї лінійки, аби вона мала відповідність усім законодавствам Великобританії та ЄС.

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Повідомляється, що ці авто зникнуть в 2025 році й модельний ряд Suzuki у Великій Британії буде представлений гібридними Swift, Vitara, S-Cross і Across PHEV.

«Відхід цих моделей звільнить місце для електромобілів і дозволить нам конкурувати в період, коли співвідношення продажів гібридних та електромобілів буде стимулювати наш бізнес. Ми виходимо з ери ДВЗ, зосереджуючись на позашляховиках і новому Swift, а потім, починаючи з другої половини 2025 року, ми розпочнемо період зростання електромобілів», – сказав очільник Suzuki у Великій Британії Дейл Уаятт.

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Очікується, що в 2025 році з’явиться перший електромобіль бренду, а до 2030 року дебютують ще декілька електричних моделей. Перший електромобіль бренду буде серійною версією концепту eVX. Наразі про модель відомо небагато.

Концепт eVX

Концепція мала акумуляторну батарею на 60 кВт-год й запас ходу в 550 км за циклом MIDC. Раніше компанія заявляла, що кросовер «прагне перенести спадщину бренду 4×4 у нову електричну еру, щоб забезпечити справжні враження від водіння SUV Suzuki».