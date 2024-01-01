Suzuki поповнить лінійку Jimny гібридом та пікапом

Незабаром очікується поява гібрида та пікапа. Японці вважають, що нові версії Jimny можуть стати популярними в Австралії, ПАР та Європі. Про це пише avtomir.ua

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Що стосується пікапа, то відповідні напрацювання у Suzuki вже є. У 2019 році на автосалоні в Токіо показали концепт-кар Sierra Pickup Style – пікап з невеликим навантажувальним майданчиком та двомісною кабіною. Від серійного позашляховика шоу-кар відрізнявся наявністю буксирувальних вушок на бампері, дерев’яними панелями на боковинах кузова в ретростилі та світлодіодними ліхтарями на даху.

А в Новій Зеландії місцевий дистриб’ютор почав переробляти позашляховики в пікапи самотужки. Така модифікація була у Jimny четвертого покоління з відрізаною задньою частиною кузова і платформою, звареною з алюмінієвих профілів.

Гібридний Jimny, своєю чергою, розроблятиметься з прицілом на ті ринки, де діють жорсткі екологічні стандарти (наприклад, у Європі). З появою гібридної установки Suzuki знову зможе повноцінно продавати цю модель замість того, щоб постачати її як комерційний фургон без заднього дивану.

Не виключають у Suzuki й появи повністю електричного Jimny. Але якщо це станеться, то лише після 2030 року. Згідно зі стратегією електрифікації японської компанії, до кінця десятиліття у неї в арсеналі з’являться п’ять нових «зелених» моделей, а 80 відсотків проданих Suzuki в Європі будуть електричними.