Suzuki Jimny отримав 5-дверну ретро-версію

Більш практична версія короткого Jimny в Австралії влучно називається Jimny XL. Тепер новинка отримала варіант Heritage. Він постачається з ретро-графікою кузова, яка повертає нас до «70-х, 80-х і 90-х років, коли волосся було довге, свобода була всім, і культ Jimny почався вперше».

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Австралійські клієнти можуть придбати його в кольорах блакитно-чорний перламутр, зелений джунглі, сірий граніт, білий і колір слонової кістки. Останній поєднується з контрастним чорним дахом.

Окрім традиційних наклейок, Jimny отримав спереду та ззаду червоні бризковики. Він повторює вигляд тридверного Jimny Heritage, випущеного минулого року. Той був розпроданий всього за два дні, тому Suzuki пропонує діяти швидко, щоб отримати його наступника. У той час як попередня спеціальна версія була обмежена 300 одиницями, п’ятидверна модель буде виготовлена в 500 екземплярах.

Технічна частина Jimny залишається неймовірно простою. Він використовує атмосферний 1,5-літровий бензиновий двигун, з’єднаний з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач і повним приводом на чотири колеса. Є понижаючий ряд передач. Потужність лишається мізерною - 101 кінських сил. Однак невелика вага та чарівна коробка на колесах може не відставати від Defender і Wrangler на пересіченій місцевості.

Цей Jimny XL Heritage оснащений різноманітними перевагами: від 9-дюймового сенсорного екрана до задньої камери. Suzuki пропонує бездротові Apple CarPlay і Android Auto. Також є круїз-контроль, контроль спуску, автоматичні світлодіодні фари та задні датчики паркування.

Suzuki хоче отримати додаткові 1500 австралійських доларів за це спеціальне видання порівняно зі стандартною версією, на якій воно базується. Це також на 3000 австралійських доларів дорожче, ніж торішня тридверна модель. Загальна ціна в 36 490 австралійських доларів становить приблизно 24 200 доларів США за поточним обмінним курсом.