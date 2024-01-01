Suzuki Jimny получил 5-дверную ретро-версию

Более практичная версия короткого Jimny в Австралии метко называется Jimny XL. Теперь новинка получила вариант Heritage. Он поставляется с ретро-графикой кузова, которая возвращает нас к "70-м, 80-м и 90-м годам, когда волосы были длинные, свобода была всем, и культ Jimny начался впервые".

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Австралийские клиенты могут приобрести его в цветах голубовато-черный перламутр, зеленый джунгли, серый гранит, белый и цвет слоновой кости. Последний сочетается с контрастной черной крышей.

Кроме традиционных наклеек, Jimny получил спереди и сзади красные брызговики. Он повторяет вид трехдверного Jimny Heritage, выпущенного в прошлом году. Тот был распродан всего за два дня, поэтому Suzuki предлагает действовать быстро, чтобы получить его преемника. В то время как предыдущая специальная версия была ограничена 300 единицами, пятидверная модель будет изготовлена в 500 экземплярах.

Техническая часть Jimny остается невероятно простой. Он использует атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель, соединенный с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом на четыре колеса. Есть понижающий ряд передач. Мощность остается мизерной - 101 лошадиных сил. Однако небольшой вес и волшебная коробка на колесах может не отставать от Defender и Wrangler на пересеченной местности.

Этот Jimny XL Heritage оснащен разнообразными преимуществами: от 9-дюймового сенсорного экрана до задней камеры. Suzuki предлагает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Также есть круиз-контроль, контроль спуска, автоматические светодиодные фары и задние датчики парковки.

Suzuki хочет получить дополнительные 1500 австралийских долларов за это специальное издание по сравнению со стандартной версией. Это также на 3000 австралийских долларов дороже, чем прошлогодняя трехдверная модель. Общая цена в 36 490 австралийских долларов составляет примерно 24 200 долларов США по текущему обменному курсу.