Компактный Geo Tracker 1996 года, размером как известный у нас Suzuki Jimny, получил 5,0-литровый V-8 от Ford Mustang мощностью более 300 лошадиных сил.

Некоторые могут назвать назвать это ерундой, другие скажут, что это фановый автомобиль. Но все согласятся, что это уникальный проект который не имеет аналогов среди серийных автомобилей.

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Этот 28-летний Tracker выставлен на продажу в Steel City Classics в Алабаме, и, если быть честными, он бы привлек наше внимание даже без большой замены двигателя. Нечасто можно встретить Tracker в таком хорошем состоянии, и хотя они не были безумно популярными, когда они были новыми, эти маленькие малолитражки с мягкой крышей имеют сильный культ в 2020-х годах.

У серийного Geo Tracker вы найдете под капотом скромный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель =, который в хороший день выдает оптимистичные 95-100 лошадиных сил. Этот экземпляр, очевидно, не обычный, о чем свидетельствует чрезвычайно чистый моторный отсек с потрясающим двигателем 5.0. Это старая школа Ford pushrod V-8, и хотя рейтинг мощности не упоминается дилером, который продает, такие двигатели легко выдают от 300 л.с.

Указано, что он имеет распределительный вал B303 с зажиганием MSD, и он немного надоел, поэтому мы уверены, что эта штука является законным гудком для управления. Мощность, передаваемая только на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач, делает его еще лучше.

Кроме того, в торговом описании указано, что этот трекер прошел реставрацию. Судя по тому, что мы видим на фотографиях, это выглядит очень хорошо. Верх плотно прилегает, салон чистый, а кузов выглядит великолепно. Он соответствует классическому определению слипера, по крайней мере до тех пор, пока вы не дойдете до задней части, где двойные выхлопы могут подсказать вам о некоторых махинациях с лошадиными силами.

Указанная продавцом цена 17 900 долларов. Мало это много сказать сложно, ведь этот автомобиль уникален и сравнивать его не с чем. Для его изготовления понадобилось немало времени и ресурсов.