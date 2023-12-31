Уже не секрет, что Toyota и Suzuki с выгодой для обоих брендов делятся моделями и платформами на определенных рынках. Это укрепило присутствие обеих компаний на рынке.

Известно, что RAV4 продается как Suzuki Across на Старом Континенте, а некоторые другие продукты были переименованы в обе стороны. Однако некоторые из самых известных моделей не будут делиться.

Стремление Toyota представить собственные версии Suzuki Jimny и Swift уперлись в преграду. Если компании бесперебойно сотрудничали над другими моделями, то здесь Suzuki выразила нежелание делиться этими двумя моделями. Причина такого запрета озвучена: обе версии имеют часть в ДНК компании, поэтому здесь может возникнуть риск ослабления их культового статуса, если они будут обозначены символикой Toyota.

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"Это все равно, что попросить Toyota позволить нам разработать значок Land Cruiser. Модели, которые являются основой нашего бренда, не предназначены для совместного использования, и обе компании должны уважать это", – сказали в Suzuki.

В медиа проникла информация из источников в Suzuki, где не скрывают, что Toyota выразила большой интерес к модели Jimny, представляя его как более доступную альтернативу 4x4 своим более крупным и дорогим кроссоверам и внедорожникам.

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В галерее – 5-дверный Suzuki Jimny 2023 года. Фото: Suzuki

Несмотря на то, что недавние продажи Jimny упали после первоначального роста, Suzuki остается твердым в своем решении не делиться этой моделью с Toyota только для увеличения объема.

Swift также был признан запрещенным для сотрудничества. Несмотря на заинтересованность Toyota в приобретении хэтчбека, Suzuki стоит на своем: модели неотделимы от идентичности бренда, их нельзя распространять.