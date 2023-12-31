Уже не секрет, що Toyota і Suzuki з вигодою для обох брендів діляться моделями та платформами на певних ринках. Це зміцнило присутність обох компаній на ринку.

Відомо, що RAV4 продається як Suzuki Across на Старому Континенті, а деякі інші продукти були перейменовані в обидві сторони. Однак деякі з найвідоміших моделей не будуть ділитися.

Прагнення Toyota представити власні версії Suzuki Jimny і Swift вперлися в перепону. Якщо компанії безперебійно співпрацювали над іншими моделями, то тут Suzuki висловила небажання ділитися цими двома моделями. Причину такої заборони озвучено: обидві версії мають частину у ДНК компанії, тож тут може виникнути ризик послаблення їхнього культового статусу, якщо вони будуть позначені символікою Toyota.

Читайте також Suzuki анонсує випуск літаючих автомобілів

"Це все одно, що попросити Toyota дозволити нам розробити значок Land Cruiser. Моделі, які є основою нашого бренду, не призначені для спільного використання, і обидві компанії мають поважати це", – сказали в Suzuki.

В медіа проникла інформація з джерел в Suzuki, де не приховують, що Toyota висловила великий інтерес до моделі Jimny, уявляючи його як більш доступну альтернативу 4x4 своїм більшим і дорожчим кросоверам і позашляховикам.

Найкавовіша кава - на WOG. Про це знають усі, адже саме WOG першим почав встановлювати на заправках круті кавомашини, які готують неймовірну каву. Скуштуйте! Рекламна інформація

В галереї – 5-дверний Suzuki Jimny 2023 року. Фото: Suzuki

Попри те, що нещодавні продажі Jimny впали після початкового зростання, Suzuki залишається твердим у своєму рішенні не ділитися цією моделлю з Toyota лише для збільшення обсягу.

Swift також було визнано забороненим для співпраці. Попри зацікавленість Toyota у придбанні хетчбека, Suzuki стоїть на своєму: моделі невіддільні від ідентичності бренду, їх не можна поширювати.