Компактний Geo Tracker 1996 року, розміром як відомий у нас Suzuki Jimny, отримав 5,0-літровий V-8 від Ford Mustang потужністю понад 300 кінських сил.

Дехто може назвати назвати це дурницею, інші скажуть, що це фановий автомобіль. Але всі погодяться, що це унікальний проект який не має аналогів серед серійних автомобілів.

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Цей 28-річний Tracker виставлений на продаж у Steel City Classics в Алабамі, і, якщо бути чесними, він би привернув нашу увагу навіть без великої заміни двигуна. Нечасто можна зустріти Tracker у такому гарному стані, і хоча вони не були шалено популярними, коли вони були новими, ці маленькі малолітражки з м’яким дахом мають сильний культ у 2020-х роках.

У серійного Geo Tracker ви знайдете під капотом скромний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун =, який у гарний день видає оптимістичні 95-100 кінських сил. Цей екземпляр, очевидно, не звичайний, про що свідчить надзвичайно чистий моторний відсік із приголомшливим двигуном 5.0. Це стара школа Ford pushrod V-8, і хоча рейтинг потужності не згадується дилером, який продає, такі двигуни легко видають від 300 к.с.

Вказано, що він має розподільчий вал B303 із запалюванням MSD, і він трохи набрид, тож ми впевнені, що ця штука є законним гудком для керування. Потужність, що передається тільки на задні колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач, робить його ще кращим.

Крім того, в торговому описі зазначено, що цей трекер пройшов реставрацію. Судячи з того, що ми бачимо на фотографіях, це виглядає дуже добре. Верх щільно прилягає, салон чистий, а кузов виглядає чудово. Він відповідає класичному визначенню сліпера, принаймні до тих пір, поки ви не дійдете до задньої частини, де подвійні вихлопи можуть підказати вам про деякі махінації з кінськими силами.

Зазначена продавцем ціна 17 900 доларів. Мало це багато сказати складно, адже цей автомобіль унікальний і порівнювати його немає з чим. Для його виготовлення знадобилось чимало часу та ресурсів.